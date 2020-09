L'aposta per edicions de qualitat

En un món editorial renovat una sèrie d'editorials aposten per les edicions de qualitat. Tapa dura, gràfics excel·lents, cartes de la pròpia lletra dels seus autors, acompanyen algunes de les novetats editorials d'aquesta segona reentré de l'any que la pandèmia ha convertit en primera. Dos d'aquests casos d'edicions úniques són Un sonido atronador de Ray Bradbury, i Elegía para Sita , de Kate Millet.

matías crowder

Cent anys després del seu naixement aquest 2020 (21 d'agost), és molt probable que l'autor de Crónicas Marcianas fos conscient que un dels seus llibres, sinó tota la seva obra, es convertirien en moviment d'un insecte que canviaria per sempre la literatura. Va ser el primer a utilitzar la teoria del que després es convertiria en el conegut «efecte papallona», la idea que un simple aleteig d'un ésser tan fràgil podia canviar en el futur tota la història de la humanitat. No només el va escriure en un conte seductor i únic, sinó que ho va fer. Bradbury situa l'acció al 2055. Una empresa de Safari en el temps ofereix als seus clients l'oportunitat de viatjar al passat per caçar animals prehistòrics com el Tyrannosaurio Rex. Aquest relat magistral, obra d'un geni com Bradbury, obliga a reflexionar al lector com cadascun dels seus actes, per mínim que sigui, tindrà conseqüències directes en el seu futur. La narració, que es convertiria amb el temps en un dels contes més rellevants en la història del gènere, va acompanyada per les atractives il·lustracions d'Elena Ferrantis. Un conte curt que es mereix una edició tan exquisida. Exemple d'editorials que aposten per edicions de qualitat.

El seu editor, Diego Moreno, al capdavant de Nórdica Libros, comenta que quan van començar el 2006, ningú publicava llibres il·lustrats per a adults a Espanya. «Enexistir un buit vaig pensar que podríem aportar alguna cosa nova, i així va ser. En uns dies arribarem al número 150 de la col·lecció il·lustrats i han estat llibres amb molt bona acceptació. D'una banda, el lector troba una narració complementària a la de l'escriptor, aquest cop en imatges, i a més són edicions molt cuidades, amb molt bons materials, noves traduccions». En el cas de Bradury, comenta: «Les seves obres poden tenir lloc en llocs o temps remots, però al final ens parlen dels mateixos temes que tracta tota la literatura: la vida, la mort, el nostre entorn, la societat, l'amor.

Una altre de les edicions excel·lents de l'any 2020 és Elegía para Sita, un llibre il·lustrat amb cartes i poemes del propi puny i lletra de l'autora que retraten, en un text patit i viu, el patiment de l'escriptora Kate Millet quan s'enfronta al suïcidi de Sita, la seva gran amant, a qui ja li havia dedicat un llibre. Format per quatre textos i una col·lecció de poemes manuscrits i il·lustrats per la mateixa autora, l'obra de Millet aborda d'una manera lírica i sense pèls a la llengua les claus de l'atracció i la fascinació cap a una dona: els bons moments i l'obsessió de l'amor irracional, la commoció per la mort i la dura gestió del dol.

La seva editora, Julia Echeverría, d'Alpha Decay, assegura que es tracta d'«edicions xules» sobretot per variar, per provar coses noves. «Sempre intentem cuidar molt l'edició dels llibres, però les nostres col·leccions no deixen de ser molt uniformes; per això resulta divertit i estimulant sortir una mica de el patró de tant en tant». En el cas de Elegía para Sita, «la nostra prioritat era mantenir el format apaïsat i tapa dura de l'edició original anglesa, que va ser la que Kate Millett va dissenyar i per a la qual va il·lustrar alguns poemes manuscrits, que també hem inclòs en la nostra versió» afegeix.