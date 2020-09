El món s'acaba

Gerard Butler s'ha enfrontat al cinema a amenaces de tot tipus i de fet ja va haver de salvar-nos a totes i a tots de l'apocalipsi a Geostorm. Però a Greenland: El último refugio no aspira a tant: aquí en fa prou provant de salvar-se a ell mateix i la seva família de l'impacte d'un meteorit de grans dimensions contra la Terrra. Però aquest film intenta donar una perspectiva diferent al cinema de catàstrofes tradicional. Resulta que el món ja estava preparat pel desastre i va fer un sorteig entre la humanitat per decidir qui entrava i qui no en els refugis secrets construïts per garantir la pervivència de la nostra espècie. Quan el meteorit arriba, els protagonistes s'hauran d'embarcar en un perillós viatge entre el caos i la destrucció per poder refer-se de la seva mala fortuna. Malgrat que el context no s'hi presta gaire, hauran d'aprendre a entendre's i cooperar per poder sobreviure. Dirigida pel sempre efectiu Ric Roman Waugh, que ja va treballar amb Butler a la molt notable Objetivo: Washington D.C., Greenland: El último refugio es passa d'intensa quan aborda els seus temes més dramàtics, però les escenes d'acció estan tan ben executades que li arribes a perdonar els seus desvaris. A banda que s'agraeix trobar una pel·lícula del gènere que defuig determinats clixés. Una bona prova d'això és que hereta algunes idees de Deep Impact, però afortunadament s'allunya dels discursos moralistes d'aquell despropòsit de Mimi Leder. Al costat de Butler, que sempre ha estat millor actor del que s'ha dit, destaquen Morena Baccarin (l'actriu de Homeland i Deadpool encara no ha trobat un personatge a l'altura del seu talent en cinema), David Denman, Claire Bronson, Brandon Quinn, Andrew Bachelor, Hayes Mercure i el gran Scott Glenn.