Els plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a Girona

Els plans que no et pots perdre per gaudir del cap de setmana (26 i 27 de setembre) a les comarques gironines.



El Vermut.fest, a Sant Antoni de Calonge

La festa del Vermut, la celebració típica que dona el tret de sortida de la campanya d'estiu a Sant Antoni, torna del 25 al 27 de setembre. I se celebra com sempre, amb els amics, amb la parella o amb la família, fent un Vermut per passar una bona estona abans del dinar. Durant el dissabte 26 i diumenge 27 s'ha organitzat un espai a les places de l'Espigó del vi, de la cervesa i del vermut amb parades d'artesania, gastronomia i una carpa dedicada a la temàtica de cada espigó.

Festival Espurnes, a Llagostera

Aquest any l'Espurnes s'adapta per fer front a la pandèmia, amb un format excepcional que permet seguir gaudint del festival en condicions de seguretat. Després de l'estrenade l'edició especial post-covid 19 a l'agost, es viurà una altra nit màgica aquest dissabte 26 a la Plaça del Castell de Llagostera amb els concerts d'Obeses i Sotrac a partir de les 21 hores. El preu de l'entrada anticipada és de 15 euros i a taquilla 20.

FotoLimo XS, entre Portbou i Cerbère

El FotoLimo és un festival transfronterer de fotografia i arts visuals que té com a fil conductor la frontera en el sentit més ampli de la paraula. S'organitza del 25 al 27 de setembre entre Cervera de la Marenda (Cerbère) i Portbou. Davant la situació de la pandèmia, s'ha adaptat a un nou format amb un programa d'exposicions i activitats que giren al voltant de la qüestió de les fronteres en l'actual context de crisi mundial.

Pirates i Corsaris, a l'Estartit

Les Medes han estat, des del segle XVI, refugi de pirates i corsaris, ja que des d'allà preparaven els atacs cap a terra ferma. Per fer memòria d'aquells temps, els estartidencs i visitants gaudeixen, del 25 al 27 de setembre, d'una festa plena d'espectacles i activitats per a petits i grans. La fira se celebra el tercar cap de setmana de setembre i els carrers del centre s'omplen de paradetes amb productes artesans i tradicionals. Hi ha animacions dirigides als més menuts, cercaviles pels carrers del municipi, actuacions de pirates, desembarcament de corsaris, tallers infantils, visites guiades a exposicions, entre d'altres.

Concert i DJ, a la Mirona (Salt)

Massa és el nou projecte musical de Ferran Massegú, fundador i compositor de Teràpia de Shock, que torna dissabte 26 als escenaris per presentar el seu primer disc amb una evident herència del rock i pop, però amb un so actual, enèrgic i madur. El concert és a les 21 hores, mentre que després hi haurà música amb DJ Dadaa.

Espectacle intantil Hamelí, a Palamós

El teatre la Gorga de Palamós acollirà aquest diumenge, 27 de setembre, l'espectacle infantil Hamelí a càrrec de Xip Xap Teatre (18 hores). Està recomanat per a nens i nenes a partir de 5 anys i el preu és de 6 euros -5 euros els menors de 14 anys.

Visita d'aviació, a Celrà

Celrà celebra el 85è aniversari del Camp d'aviació republicà amb diversos actes de commemoració, que tenen l'objectiu de difondre i valorar aquest patrimoni. Divendres 25 tindrà lloc la projecció del documental Aeròdrom 311 i la presentació d'un conte infantil sobre el Camp d'Aviació. Pel dissabte 26 i diumenge 27 hi ha programades visites guiades al camp i al Centre d'Interpretació del Camp d'Aviació i, per als més petits, uns tallers de muntatge d'un avió Mosca, d'aspecte semblant a aquells presents al Camp durant la República. Per tal de prevenir contagis de COVID-19, per assistir a les visites guiades i als tallers de muntatge d'avions, cal reservar plaça a l'Ajuntament o al correu-e diversificacio@celra.cat.

Exposició #StolenMemory (Memòria robada), a la Jonquera

El Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera (MUME) inaugura dissabte 26 de setembre l'exposició #StolenMemory (Memòria Robada), que mostra objectes personals de víctimes del nazisme amb l'esperança de trobar-ne els familiars per retornar-los. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia.