Retrat d'una infermera

La infermera Ratched va passar a la història del cinema quan Milos Forman va adaptar Alguien voló sobre el nido del cuco i Louise Fletcher va fer una interpretació memorable del personatge que li va donar un Oscar a la millor actriu secundària. Ara Ryan Murphy ha estrenat a Netflix una sèrie que explora els orígens de la tan icònica infermera, però en lloc de limitar-se a fer una preqüela de la pel·lícula de Forman (que era el més fàcil, però també el més perillós) aposta per una relectura del personatge i el situa en un univers a mig camí entre Hitchcock, el thriller clàssic j les dèries pop del mateix Murphy. El resultat té coses discutibles (la primera, aquesta tendència marca de la casa a passar-se de pompós en alguns passatges) però majoritàriament és molt notable i recupera el millor Murphy de American Horror Story.

La història comença quan la infermera Ratched se les manega per trobar feina en un hospital psiquiàtric. Allà hi acaben la majoria de criminals oficialment considerats perillosos i per això estan començant a fer experiments amb la lobotomia. Malgrat aquest context tan deshumanitzat, Ratched acaba intimant amb una de les seves companyes. Això, però, posa en risc el seu veritable objectiu: alliberar el seu germà, ingressat al centre per haver assassinat quatre capellans. La protagonista, obsessionada amb tenir el control de la situació, no pensa permetre que res ni ningú s'interposi en el seu camí.

Ratched encerta en la durada de la temporada (vuit episodis de menys d'una hora), en la seva elaboradíssima posada en escena (atenció a l'ús dels colors i de l'enquadrament, que apel·la a la narrativa visual dels anys 50 i 60) i en els esclats de violència, tan desconcertants com efectius. Un bon exemple d'això és el seu pròleg, tan hitchcockià i pervers que trenca amb qualsevol sobreentès que t'hagis imaginat en relació amb la sèrie. Però el que de veritat l'acaba convertint en una de les millors sèries recents de Murphy és el seu repartiment. Sarah Paulson hauria de ser candidata a tots els premis de l'any vinent per la seva interpretació, i al seu costat trobem grans noms com els de Judy Davis, Harriet Sansom Harris, Cynthia Nixon, Hunter Parrish, Amanda Plummer, Corey Stoll, Jon Jon Briones, Vincent D'Onofrio, Alice Englert, Sophie Okonedo, Finn Wittrock i una magnífica Sharon Stone.