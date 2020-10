«FARGO» Chris Rock protagonitza l'esperada quarta temporada de la sèrie, situada a la Kansas de la dècada dels anys 50

Les tres primeres temporades de Fargo són realment esplèndides: totes tres, cadascuna amb els seus matisos i variacions, sabien agafar el motllo de la pel·lícula dels germans Coen i donar-li un toc personal i ple de mala bava. Els únics trets en comú eren el marc preferentment rural i que eren històries sobre perdedors que no eren massa conscients de ser-ho, però en tot moment trobaven una identitat pròpia basada en la modulació del to i l'experimentació narrativa. La quarta temporada, la que més s'ha fet esperar (la tercera, protagonitzada per Ewan McGregor, es va estrenar el 2017), porta l'aposta molt més lluny. Aquest cop, l'acció se situa a la Kansas dels anys 50 i se centra en una guerra de bandes mafioses, una d'italiana i una d'afroamericana. I aquesta vegada Noah Hawley i el seu equip es dediquen a explorar els orígens d'uns problemes socials i racials que persisteixen a l'Amèrica d'avui. Pot semblar una altra cosa, però és pur Fargo, perquè els girs delirants, els esclats de violència i l'humor negre continuen estant a l'ordre del dia. La sèrie s'ha estrenat a Movistar i consta d'onze episodis.

La quarta temporada de Fargo comença quan les dues bandes, eternament enfrontades pel control del tràfic de drogues i l'explotació de treballadors, busquen trobar una certa pau amb un curiós pacte: intercanviar els seus fills més joves. Però els recels i les conspiracions ocultes amenacen constantment amb fer-ho saltar tot pels aires. El repartiment d'aquesta nova entrega de la sèrie compta amb Chris Rock (actor còmic que està donant un singular gir a la seva carrera: aviat també el veurem al reboot de la saga de terror Saw), Jessie Buckley, Ben Whishaw, Uzo Aduba, Amber Midthunder, Jack Huston i Jason Schwartzman. La crítica nord-americana ha coincidit a dir que aquesta és segurament la millor temporada de la sèrie.