Els millors plans per aquest dissbte a Girona

Documental «Els deixebles de Marcel Duchamp»

Girona, 12 hores

El documental Els deixebles de Marcel Duchamp es projecta aquest dissabte al Cinema Truffaut (12 hores). La projecció està organitzada per Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona. En acabar el film es farà un cinefòrum amb l'audiència amb la presència del director del film, Josep Pérez, i del performer i promotor del festival La Muga Caula, Joan Casellas.



Scrap en família!

Platja d'Aro

Taller d'Scrapbook familiar a la Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro. El taller està adreçat a famílies amb infants a partir de 8 anys i es fa a l'Espai Masia Bas a càrrec de Glòria Torres. Et proposem una estona per elaborar conjuntament grans i petits un senzill marc de fotos amb diferents fulls i on s'aprendrà a disposar les fotografies utilitzant troquels i diferents tècniques d'scrap. Els assistents han de portar: cinta adhesiva de doble cara, cola de barra, tisores, llapis, bolígraf i les fotografies (hi van 8 fotos). El preu del kit és de 10 euros i les places són limitades. Cal inscripció prèvia enviant un correu amb el nom, cognoms i telèfon a bmr@platjadaro.com.



Seminari de la Càtedra d'Esports i Estudis Olímpics: JJOO i l'impacte social

Banyoles

La Sala de Socis del CN Banyoles acull aquest dissabte, 3 d'octubre, la Càtedra d'Esport i Educació Física de la Universitat de Girona, que intentarà resoldre com han influït els Jocs Olímpics en els canvis que ha experimentat la societat en el seu tercer Seminari d'Educació i Olimpisme («Jocs Olímpics i impacte social») amb l'ajuda d'esportistes olímpics, entrenadors, acadèmics com Conrad Vilanou o gestors com l'actual president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, o l'exalcalde de Banyoles Joan Solana. La jornada, que té aforament limitat per la situació sanitària i totes les intervencions retransmeses per Youtube, acabarà amb la taula rodona «La vida més enllà de l'esport» amb la intervenció de Fernando Climent, Esther Guerrero, Joan Lleonart, Mario Mola, Carolina Routier i Jesús Ángel García Bragado.

La vida de Pau Vallvé

Torroella de Montgrí, 20.30 hores

Pau Vallvé visita aquest dissbate Torroella de Montgrí per presentar el seu darrer treball, un La vida és ara (20.30 hores) que reivindica episodis vitals com l'amor i el desamor, el perdó, la necessitat de prendre distància o la maduresa. Vallvé va enregistrar l'àlbum en ple confinament i poc després d'una separació.

Fira dels Millors Vermuts de Catalunya

Palamós

Coincidint amb l'inici d'aquest mes d'octubre es posa en marxa una nova edició de les populars jornades "Palamós Gastronòmic", organitzades per l'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Palamós, i que fins al dia 31 d'octubre, faran protagonista l'àmplia oferta culinària local amb la realització d'activitats gastronòmiques, però també lúdiques i culturals. El programa d'activitats inclou enguany una destacada novetat amb l'organització de la 1a Fira dels Millors Vermuts de Catalunya, que compta amb la col·laboració dels Premis Vinari. Aquesta proposta té lloc avui a l'aparcament de La Planassa (situat entre el port pesquer i el nucli antic) que durant tot el dia, de les 11 a les 21 h, acull les parades dels principals productors catalans de vermut.



Liberisliber

Besalú

La fira Liberisliber se celebra aquest cap de setmana a Besalú (3 i 4 d'octubre) i compta amb 65 editorials independents provinents de tot l'Estat. Fins i tot, n'ha hagut de deixar en llista d'espera per no poder encabir-hi totes les interessades. Entre les editorials que debuten aquest any hi ha l'Art de la Memòria d'Avinyonet de Puigventós; les barcelonines Ediciones del Subsuelo, Mai Més o Llibres del Delicte i, provinents de Madrid, Malastieras o Automática. A més a més, les activitats giren entorn de tres eixos: la prescripció lectora, el coneixement i la posada en valor de la figura de l'editor.



EmpuriaTApes

Castelló d'Empúries

Un total de 33 restaurants i establiments participen a la IV edició, que va arrencar ahir fins a l'11 d'octubre. Un any més, i ja en son 4, s'obre l'oportunitat de fer un recorregut gastronòmic a través dels restaurants de Castelló d'Empúries. Es pot assaborir una gran varietat de tapes que van des de la cuina tradicional, cuina d'autor o mediterrània a la cuina internacional: francesa, belga, alemanya o italiana, entre d'altres. Per tal d'adaptar-se a les mesures de prevenció de la COVID-19, tota la informació es pot consultar a través de la pàgina web empuriatapes.cat, i descobrir les diferents creacions culinàries que ofereix cada establiment així com la seva ubicació i horari del servei, en 5 idiomes diferents. En total es poden tastar 33 tapes, cada una per tres euros i acompanyada d'una beguda.



Fira del Vehicle d'Ocasió

Figueres

Exposició i venda de vehicles dels concessionaris i empreses de venda de vehicles de segona mà de Figueres des d'ahir i fins diumenge, 4 d'octubre. La Fira del Vehicle d'Ocasió (FIRAVO) 2020 tindrà lloc al recinte firal de 10 a 20 hores amb horari ininterromput. L'entrada és gratuïta.