Els pecats del pare

«FALLING» Viggo Mortensen escriu, dirigeix i protagonitza aquest drama al costat de Lance Henriksen

Fa molts anys que Viggo Mortensen s'ha guanyat un respecte com a actor, i ara gràcies a Green Book ha entrat directament a la categoria d'intèrprets que saben transformar-se en pantalla sense perdre la seva essència. Segurament per això no sorprèn que el seu debut com a director sigui amb una (dura) radiografia familiar en què deu haver bolcat molt de si mateix, però també aprofita per explorar un estil de personatge inèdit en ell. Amb tot, Mortensen no és el principal protagonista de Falling sinó el veterà actor que encarna el seu pare a la ficció, Lance Henriksen. El film comença quan Willis, un home de camp que comença a patir símptomes de demència, és recollit pel seu fill John per anar a Califòrnia. La idea és que l'home, que amb prou feines distingeix passat de present, busqui una casa per viure a prop dels seus fills. Però la personalitat de Willis topa constantment amb la manera de ser de John, que acaba descobrint que el seu pare no ha superat mai les ferides provocades a la seva mare. La relació d'un i altre, constantment esquitxada per les fugues a un passat que oscil·la entre la sublimació i els traumes, es converteix en un viatge a aquelles coses que mai s'havien atrevit a afrontar de les seves respectives vides.

Falling, escrita pel mateix Mortensen, potser no aconsegueix tot el que es proposa (entre d'altres coses, perquè l'estructura en flashbacks no sempre funciona al mateix nivell) i hi ha alguns clixés a l'hora de retratar la sexualitat de John, però en termes generals és un drama molt notable i molt sensible per la seva honestedat i per la intensitat d'aquelles escenes que il·lustren, i molt bé, el conflicte entre els personatges. Una de les claus és, per descomptat, la interpretació del gran Henriksen, però també l'habilitat del Mortensen director per convertir-nos en part activa del caleidoscopi vital dels personatges. Al costat dels dos protagonistes destaquen les aportacions de Terry Chen, Sverrir Gudnason (que ja estava esplèndid a Borg McEnroe), Hannah Gross, Laura Linney i David Cronenberg, el director que millor ha sabut esprémer el talent dramàtic de Mortensen a Una historia de violencia, Promesas del este i Un método peligroso.