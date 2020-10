Les propostes per gaudir del cap de setmana a Girona

Les propostes que no et pots perdre per gaudir del cap de setmana (3 i 4 d'octubre) a les comarques gironines.



Cicle «A prop»: Cartografia del cos estrany

Girona, 20 hores

Dins la programació del cicle A prop, Maria Jover i Andrea Pellerejo porten aquest dissabte l'espectacle Cartografia del cos estrany (20 hores, al centre cívic Sant Narcís, gratuït). Aquesta peça teatral és un viatge pel territori desconegut del cos mirat des de fora, estranyant-lo. Al mateix temps és una mostra crítica de diferents exemples de l'objectivació del subjecte dona. Des de la Verge fins a la nina inflable. És també un concert de música programàtica i una exposició de pintura paisatgística. Són també paraules dites als ulls. Trossos de carn en moviment.



Documental «Els deixebles de Marcel Duchamp»

Girona, 12 hores

El documental Els deixebles de Marcel Duchamp es projectarà aquest dissabte al Cinema Truffaut (12 hores). La projecció està organitzada per Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona. En acabar el film es farà un cinefòrum amb l'audiència amb la presència del director del film, Josep Pérez, i del performer i promotor del festival La Muga Caula, Joan Casellas.



Scrap en família!

Platja d'Aro

Taller d'Scrapbook familiar a la Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro. El taller està adreçat a famílies amb infants a partir de 8 anys i es fa a l'Espai Masia Bas a càrrec de Glòria Torres. Et proposem una estona per elaborar conjuntament grans i petits un senzill marc de fotos amb diferents fulls i on s'aprendrà a disposar les fotografies utilitzant troquels i diferents tècniques d'scrap. Els assistents hauran de portar: cinta adhesiva de doble cara, cola de barra, tisores, llapis, bolígraf i les fotografies (hi van 8 fotos). El preu del kit és de 10 euros i les places són limitades. Cal inscripció prèvia enviant un correu amb el nom, cognoms i telèfon a bmr@platjadaro.com.



Seminari de la Càtedra d'Esports i Estudis Olímpics: JJOO i l'impacte social

Banyoles, de 9 a 19.45 hores

La Sala de Socis del CN Banyoles acull aquest dissabte, 3 d'octubre, la Càtedra d'Esport i Educació Física de la Universitat de Girona, que intentarà resoldre com han influït els Jocs Olímpics en els canvis que ha experimentat la societat en el seu tercer Seminari d'Educació i Olimpisme («Jocs Olímpics i impacte social») amb l'ajuda d'esportistes olímpics, entrenadors, acadèmics com Conrad Vilanou o gestors com l'actual president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, o l'exalcalde de Banyoles Joan Solana. La jornada, que tindrà aforament limitat per la situació sanitària i totes les intervencions retransmeses per Youtube, acabarà amb la taula rodona «La vida més enllà de l'esport» amb la intervenció de Fernando Climent, Esther Guerrero, Joan Lleonart, Mario Mola, Carolina Routier i Jesús Ángel García Bragado.



20è Cap de setmana ibèric

Palafrugell

El 20è Cap de setmana ibèric donarà a conèixer aquest dissabte, 3 d'octubre, l'explotació que feien els ibers dels recursos naturals del poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda a Llafranc. Aquesta festa l'organitza anualment la Ruta dels Ibers, un projecte del Museu d'Arqueologia de Catalunya que promociona tots els jaciments ibers del país. Les activitats que s'organitzen tenen la voluntat de fer descobrir com era la vida dels ibers fa més de 2.200 anys a les nostres terres; una societat avançada amb ciutats, pobles, fortaleses... que comerciaven amb grecs, fenicis i romans, i de la que ens han arribat molts vestigis (les seves cases, la seva vaixella, els seus amulets, les seves joguines!), i alguns enigmes, com l'escriptura que encara no s'ha desxifrat...

Liberisliber

Besalú

La fira Liberisliber se celebra aquest cap de setmana a Besalú (3 i 4 d'octubre) i comptarà amb 65 editorials independents provinents de tot l'Estat. Fins i tot, n'ha hagut de deixar en llista d'espera per no poder encabir-hi totes les interessades. Entre les editorials que debutaran aquest any hi ha l'Art de la Memòria d'Avinyonet de Puigventós; les barcelonines Ediciones del Subsuelo, Mai Més o Llibres del Delicte i, provinents de Madrid, Malastieras o Automática. A més a més, les activitats giraran entorn de tres eixos: la prescripció lectora, el coneixement i la posada en valor de la figura de l'editor.



Rumbesca

Salt

La Rumbesca torna aquest cap de setmana a El Canal de Salt (l'única seu) per reivindicar la cultura segura. Enguany es tracta d'una edició ajornada, repensada i adaptada a les condicions actuals per donar continuïtat al projecte i mantenir l'activitat musical amb presència de públic seguint totes les mesures sanitàries i també emetent per streaming. Arrels de Gràcia (2 d'octubre, 19 hores), Hermanos Fernandez (2 d'octubre, 21 hores), Rumba Menuda (3 d'octubre, 17 hores) i El Cigarrito de Después (3 d'octubre, 19.30 hores) són els espectacles proposats. Cal fer la inscripció prèvia a través del web rumbesca.cat i la plataforma inscriu.me.



EmpuriaTApes

​Castelló d'Empúries

Un total de 33 restaurants i establiments participaran a la IV edició, que es farà del 2 a l'11 d'octubre. Un any més, i ja en son 4, s'obre l'oportunitat de fer un recorregut gastronòmic a través dels restaurants de Castelló d'Empúries. Es podrà assaborir una gran varietat de tapes que van des de la cuina tradicional, cuina d'autor o mediterrània a la cuina internacional: francesa, belga, alemanya o italiana, entre d'altres. Per tal d'adaptar-se a les mesures de prevenció de la COVID-19, tota la informació es podrà consultar a través de la pàgina web empuriatapes.cat, i descobrir les diferents creacions culinàries que ofereix cada establiment així com la seva ubicació i horari del servei, en 5 idiomes diferents. En total es podran tastar 33 tapes, cada una per tres euros i acompanyada d'una beguda.



Fira del Vehicle d'Ocasió

Figueres, de 20 a 20 hores

Exposició i venda de vehicles dels concessionaris i empreses de venda de vehicles de segona mà de Figueres durant els dies 2, 3 i 4 d'octubre. La Fira del Vehicle d'Ocasió (FIRAVO) 2020 tindrà lloc al recinte firal de 10 a 20 hores amb horari ininterromput. L'entrada és gratuïta.



Dia Mundial dels Ocells

Blanes

Amb motiu de l'adhesió de l'Ajuntament de Blanes amb el Dia Mundial dels Ocells, inclòs en el context de la Setmana de la Natura, aquest diumenge 4 d'octubre s'ha organitzat una Jornada de Visites Ornitològiques al Delta de la Tordera amb la col·laboració de l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera. L'espai, que aquests darrers mesos ha esdevingut en un paradís natural inesperat, comptarà dos observatoris es podrà gaudir de la gran varietat d'espècies d'aus i l'entorn. A causa de les mesures de seguretat preventives per la propagació de la COVID-19, caldrà fer inscripció prèvia al correu electrònic del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament (mediambient@blanes.cat) o al seu telèfon: 972 379 300, extensió 2603.



Festival Onadance

Palamós, 17 hores

El Servei educatiu del Palau de la Música Catalana porta aquest diumenge la producció pròpia Twinkle twinkle Baby's star al teatre La Gorga de Palamós (17 hores). Es tracta d'un espectacle recomanat per a nadons i infants fins a 5 anys amb un format acústic perquè els més petits gaudeixin del seu primer concert en un ambient de silenci i escolta activa. El preu és de 6 euros (5 euros els menors de 14 anys).