Les propostes per sortir de casa aquest diumenge a Girona

Dia Mundial dels Ocells

Blanes

Amb motiu de l'adhesió de l'Ajuntament de Blanes amb el Dia Mundial dels Ocells, inclòs en el context de la Setmana de la Natura, aquest diumenge 4 d'octubre s'ha organitzat una Jornada de Visites Ornitològiques al Delta de la Tordera amb la col·laboració de l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera. L'espai, que aquests darrers mesos ha esdevingut en un paradís natural inesperat, comptarà dos observatoris es podrà gaudir de la gran varietat d'espècies d'aus i l'entorn. A causa de les mesures de seguretat preventives per la propagació de la COVID-19, caldrà fer inscripció prèvia al correu electrònic del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament (mediambient@blanes.cat) o al seu telèfon: 972 379 300, extensió 2603.



Festival Onadance: «Twinkle twinkle Baby's star»

Palamós, 17 hores

El Servei educatiu del Palau de la Música Catalana porta aquest diumenge la producció pròpia Twinkle twinkle Baby's star al teatre La Gorga de Palamós (17 hores). Es tracta d'un espectacle recomanat per a nadons i infants fins a 5 anys amb un format acústic perquè els més petits gaudeixin del seu primer concert en un ambient de silenci i escolta activa. El preu és de 6 euros (5 euros els menors de 14 anys).



Titelles «Botànica oculta»

Banyoles, 12 hores

Forani Teatre adapta en un espectacle de titelles l'obra Botànica oculta de Juan Perucho. Una proposta que descobreix als més petits el món màgic de la botànica amb una posada en escena amena i farcida de moments divertits. L'espectacle arriba aquest diumenge a Banyoles (12 hores) en el marc de la celebració de l'Any Perucho.



Agència Matrimonial 7 d'amor

La Bisbal d'Empordà, 19 hores

Un grup de dones busquen parella en un "speed dating" molt eixelebrat€ Una venedora de pollastres, una ex-yonki, una monja acabada de sortir del convent, una dona de la vida política, una senyora de la neteja, una prostituta de baixa laboral, una venedora de llibres esotèrics€ Totes elles amb un sol objectiu, sortir acompanyades aquesta nit€ Ajuda-les a trobar l'amor€ Potser siguis tu la seva parella. El Teatre Mundial acull l'obra (19 hores), organitzada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. El preu de l'entrada és de 10 euros (12 euros a taquilla).



Liberisliber

Besalú

La fira Liberisliber, que es clou avui, compta amb 65 editorials independents provinents de tot l'Estat. Fins i tot, n'ha hagut de deixar en llista d'espera per no poder encabir-hi totes les interessades. Entre les editorials que debuten aquest any hi ha l'Art de la Memòria d'Avinyonet de Puigventós; les barcelonines Ediciones del Subsuelo, Mai Més o Llibres del Delicte i, provinents de Madrid, Malastieras o Automática. A més a més, les activitats giren entorn de tres eixos: la prescripció lectora, el coneixement i la posada en valor de la figura de l'editor.



EmpuriaTApes

Castelló d'Empúries

Un total de 33 restaurants i establiments participaran a la IV edició, que va arrencar divendres passat fins a l'11 d'octubre. Un any més, i ja en son 4, s'obre l'oportunitat de fer un recorregut gastronòmic a través dels restaurants de Castelló d'Empúries. Es podrà assaborir una gran varietat de tapes que van des de la cuina tradicional, cuina d'autor o mediterrània a la cuina internacional: francesa, belga, alemanya o italiana, entre d'altres. Per tal d'adaptar-se a les mesures de prevenció de la COVID-19, tota la informació es podrà consultar a través de la pàgina web empuriatapes.cat, i descobrir les diferents creacions culinàries que ofereix cada establiment així com la seva ubicació i horari del servei, en 5 idiomes diferents. En total es podran tastar 33 tapes, cada una per tres euros i acompanyada d'una beguda.



Fira del Vehicle d'Ocasió

Figueres, de 10 a 20 hores

Darrer dia de l'exposició i venda de vehicles dels concessionaris i empreses de venda de vehicles de segona mà de Figueres. La Fira del Vehicle d'Ocasió (FIRAVO) 2020 té lloc al recinte firal de 10 a 20 hores amb horari ininterromput. L'entrada és gratuïta.