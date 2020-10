Les tapes resisteixen

El món de la tapa gastronòmica aguanta el que faci falta i a Castelló d'Empúries ho tenen molt clar. Des d'avui i fins al proper dia 11 d'octubre torna el concurs EmpuriaTApes, que aquest any, a més, coincideix amb la celebració de la Ruta de l'Art, la qual cosa fa que la proposta sigui doblement atractiva. El concurs i la mostra de tapes es fa, evidentment, amb totes les garanties sanitàries que requereixen el moment que estem vivint.

Seran 11 dies en què tots els amants de la tapes i la bona cuina podran degustar una àmplia varietat que preparen 33 restaurants. Seran 33 tapes de 33 restaurants que tenen la particularitat de fer una cuina molt internacional i variada. Cada tapa costarà 3 euros i anirà acompanyada d'una beguda. Els restaurants participants són: 9 Color, Ams, Bakkos, Beach Bus, Bistro, Bistronomic, Britannia, Cafè Internet XXX, Café Olé, Coco Tapas Lounge Bar, Essencia, Gran Café, Hiper Montserrat, JR, L'Arté Café, La Farigona, La Reserva, Maurici Park, Nàutic Da Agostino, Nord-Sud, ô Di Vin, Portal de la Gallarda, Port Philippe, Portofino Oceans'Bar, Sikim, Silenus, Taverna de les Cols, Taró, Txot's, Vecchia Milano, Capitan, El Tabanco del Rincón Cubano i Xiringuito Escribà Empuriabrava. Tota una oferta gastronòmica que arriba després dels moments delicats pel món de la restauració com a conseqüència de les restriccions derivades de la pandèmia. Segons els seus promotors seran 11 dies en què en aquest recorregut gastronòmic es podran tastar creacions culinàries molt variades que van des de la cuina tradicional fins a la cuina d'autor, mediterrània i internacional amb influències i creacions franceses,belgues, alemanyes o itilianes, entre moltes altres. Per tal d'adequar-se a les normes sanitàries tota la informació es podrà consultar a través de www.empuriatapes.cat. Es podrà veure concretament quines tapes s'ofereixen a cada establiment, la seva ubicació, l'horari del servei i tot en cinc idiomes diferents.

Segons van avançar fa uns dies durant la presentació del concurs l'EmpuriaTApesdona també l'oportunitat de participar en un sorteig «a totes aquelles persones que , a través de la pàgina web, votin la tapa que més els ha agradat. Aquest gest els farà partícips d'un sorteig en què hi haurà tres premis d'un sopar per a dues persones a un dels restaurants que participen, a més d'un salt en tàndem a l'Skydive Empuriabrava i un passeig en barca pels canals pel primer i segon premi del sorteig respectivament». Així mateix, la tapa més votada serà la guanyadora d'EmpuriaTApes 2020. Tot plegat de manera molt popualr per fomentar la participació.

Des del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, s'ha afirmat que «no s'ha volgut perdre l'oportunitat de tirar endavant aquesta iniciativa creada en el 50è aniversari d'Empuriabrava l'any 2017, després d'una temporada excepcional en què el sector turístic i de la restauració ha patit un fort impacte a causa de la pandèmia. Amb l'objectiu doncs de continuar la col·laboració entre el sector públic i privat en la promoció del municipi, s'ha aconseguit portar a terme una nova edició d'EmpuriaTApes».

Durant l'acte de presentació de la present edició celebrat fa uns dies, l'alcalde de Castelló d'Empúries , Salvi Güell, va voler destacar que «estem treballant per poder portar a terme tots aquells esdeveniments que, pel seu format, permeten mantenir les mesures de prevenció i ajuden a la promoció del municipi. L'EmpuriaTApes és un d'aquests i estem contents de tirar-lo endavant un any més».

Per la seva banda, Helena Solana, regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries va agrair la participació als restaurants que participen a Empuriatapes 2020 i va afegir que «em fa especial il·lusió donar suport a la gastronomia local en aquesta nova edició». Els restaurants participants han fet un esforç molt important per adaptar-se a les normes sanitàries i poder tirar endavant aquest concurs que arriba a la seva quarta edició.