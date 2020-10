Els plans per sortir de casa aquest diumenge a Girona

Itinerari interpretatiu del Parc Natural Les Gorgues del Freser

Queralbs, a les 9.30 hores

Un guia de natura acompanyarà aquest diumenge cap aquest bonic paratge tot interpretant-ne els detalls de l'entonnatural que l'envolta. Es tracta d'una ruta de muntanya circular per les Gorges del Freser, curulla de salts d'aigua i gorgues, de geologia singular i riquesa de flora i fauna que s'amaguen als seus boscos montans i de ribera. El lloc de sortida serà des de l'aparcament de l'estació cremallera de Queralbs i el guiatge anirà a càrrec del CEA Alt Ter. Més informació i reserves a info@alt-ter.org / 686113344. L'activitat és gratuïta, però requereix inscripció.

Festa del cinema infantil en català

Figueres, a les 12 hores

Un dia de festa és la celebració itinerant del cinema en català per a infants a partir de 3 anys, que tindrà lloc el proper diumenge a La Cate (12 hores) i estarà amenitzada per la banda Xip Xap. Es projectaran La cançó del dragó, Basia i Anielka, La tardor al regne d'Escampeta i Oubecedari Magic. El preu és de 3 euros.

Temporada Alta

Salt, a les 18 hores

El mag més conegut del nostre país torna al festival Temporada Alta per il·lusionar petits i grans. Hi ha nits màgiques, i després hi ha nits que directament són màgia: com la que hi ha preparada aquest diumenge amb el Mag Lari! Amb més de 25 anys sobre l'escenari i tota una vida dedicada a l'art de sorprendre, el Mag Lari porta una nit plena d'il·lusions, jocs, llums, fum i molt d'humor. Perquè no és només un mag que es treu cartes de la màniga, també fascinarà amb misteris i trucs que deixaran bocabadats. Amb només una hora i vint minuts, us podrà fer desaparèixer, riure i, fins i tot, ballar. Preparats per formar part de l'espectacle?

Els Brugarol

Torroella de Montgrí, 18 i 20.30 hores

Ramon Madaula escriu i protagonitza Els Brugarol, una comèdia sobre els llinatges familiars que acull aquest diumenge l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí. A can Brugarol -família de l'alta burgesia catalana-, la filla, l'Anna, que és activista social i feminista, decideix canviar-se el cognom pel de la mare: "No abatrem el patriarcat fins que no ens diguem com la mare que ens ha parit". L'entrada té un preu de 12 euros.

La Selva Dansa

Arbúcies, diumenge a les 20 hores

Mostra Escènica de Dansa Contemporània, Improvisació i Composició amb música en viu en la 2a edició del La Selva Dansa, que tindrà lloc aquest diumenge al Teatre de les Naus Ayats a Arbúcies (20 hores).

XII Fira Medieval Fantàstica -ALOJA

Banyoles

La Plaça Major de Banyoles s'ha convertit aquest cap de setmana en un mercat medieval i de tallers a càrrec de Sabors Catalans Produccions (de 10 a 21 hores). També hi ha espectacles medievals a la Muralla i passatges medievals vivents. Tots dos a càrrec d'Alma Cubrae.

Jornades gastronòmiques «La Poma a la Cuina»

Torroella de Montgrí

La quinzena edició de les Jornades Gastronòmiques «La Poma a la Cuina» de Torroella de Montgrí i l'Estartit se celebren aquest mes d'octubre i els restaurants participants mantindran ben obertes les seves portes, amb totes les mesures sanitàries i de seguretat reglamentàries, per oferir a tothom noves creacions culinàries que tenen a la poma com a element central. Cal tenir en compte, a més, que la poma es troba en aquesta època de l'any en plena recol·lecció i, per tant, en el seu millor moment per degustar-la.