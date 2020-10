Les propostes imprescindibles per gaudir del pont del Pilar a Girona

Les propostes que no et pots perdre per gaudir del pont del Pilar, un dels últims del 2020, a les comarques gironines.



XII Fira Medieval Fantàstica -ALOJA

Banyoles

La Plaça Major de Banyoles es convertirà aquest cap de setmana en un mercat medieval i de tallers a càrrec de Sabors Catalans Produccions (de 10 a 21 hores). També hi haurà espectacles medievals a la Muralla i passatges medievals vivents. Tots dos a càrrec d'Alma Cubrae.



Festival de Jazz Costa Brava

Palafrugell

Palafrugell celebra des d'ahir -i fins dilluns- la 26a edició del Festival de Jazz Costa Brava, amb concerts gratuïts als quals es podrà assistir amb reserva d'entrada obligatòria. Aquest divendres hi ha el concert d'Amadeu Casas Trio (20 hores) i dissabte arribarà la versió més local del festival amb l'actuació als Ametllers de L'Energia Big Band i els Combos de l'Escola de Música de Palafrugell. Diumenge serà el torn de Gili-Romaní Hot Jazz Cats i el Quartet Minvant. El punt final el posarà dilluns l'actuació de Myriam Swanson – Magnolia (12 hores).



Terra Gollut Film Festival

Ripoll

El Teatre Comtal de Ripoll acull des d'aquest vespre la sessió inaugural del Terra Gollut Film Festival, que s'allargarà fins al 30 d'octubre. El certamen comptarà amb la presentació del projecte Indestructibles del periodista Xavier Aldekoa, així com del film a competició Des-Extinción, protagonitzada per l'arqueòleg ribetà Eudald Carbonell, que també serà al Comtal juntament amb el director, Alfonso Par. Durant el cap de setmana es farà la Vetllada fotogràfica, amb la projecció de diversos reportatges a l'aire lliure i un homenatge al fotoperiodista Pepe Baeza.



Jornades Europees de Patrimoni

Girona

Catalonia Sacra participa en l'edició 2020 de les Jornades Europees del Patrimoni proposant una trentena d'activitats a Catalunya per promoure el coneixement i l'accés al Patrimoni Cultural de l'Església. Aquesta nova edició de la iniciativa europea es fa del 9 a l'11 d'octubre, per promoure el coneixement i l'accés al patrimoni cultural. A la diòcesi de Girona hi haurà activitats al monestir de Sant Salvador de Breda, a l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar, a la Catedral de Girona, a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries i al monestir de Sant Pere i l'església de Sant Vicenç de Besalú.



Jornades gastronòmiques «La Poma a la Cuina»

Torroella de Montgrí

La quinzena edició de les Jornades Gastronòmiques «La Poma a la Cuina» de Torroella de Montgrí i l'Estartit se celebren aquest mes d'octubre i els restaurants participants mantindran ben obertes les seves portes, amb totes les mesures sanitàries i de seguretat reglamentàries, per oferir a tothom noves creacions culinàries que tenen a la poma com a element central. Cal tenir en compte, a més, que la poma es troba en aquesta època de l'any en plena recol·lecció i, per tant, en el seu millor moment per degustar-la.



Interfest

Salt

L'Interfest, que s'havia de celebrar a mitjans de març a Sant Feliu de Guíxols, recupera les actuacions de Los Chikos del Maíz (dissabte, 21 hores) i Sons of Aguirre (divendres, 22 hores) a La Mirona de Salt. A la cita, organitzada per la promotora gironina La Tornada, les dues bandes oferiran a les comarques gironines el llançament dels seus nous treballs.

Alguns dies d'ahir

Bescanó, dissabte a les 20.30 hores

El Teatre de Bescanó acull demà l'obra Alguns dies d'ahir (20.30 hores). La família Font, que viu en una població a uns trenta minuts de Barcelona i de poc més de deu mil habitants, veu sacsejada la seva quotidianitat a partir dels fets polítics que succeeixen a Catalunya durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2017. En set dies posteriors a altres set dies políticament molt determinants, la família es troba al voltant d'una taula i comenta o discuteix el que passa a fora, el que els passa a dins i com això els està transformant en una petita o gran mesura. El preu de l'entrada general és de 20 euros.

Itinerari interpretatiu del Parc Natural Les Gorgues del Freser

Queralbs, diumenge a les 9.30 hores

Un guia de natura acompanyarà aquest diumenge cap aquest bonic paratge tot interpretant-ne els detalls de l'enton natural que l'envolta. Es tracta d'una ruta de muntanya circular per les Gorges del Freser, curulla de salts d'aigua i gorgues, de geologia singular i riquesa de flora i fauna que s'amaguen als seus boscos montans i de ribera. El lloc de sortida serà des de l'aparcament de l'estació cremallera de Queralbs i el guiatge anirà a càrrec del CEA Alt Ter. Més informació i reserves a info@alt-ter.org / 686113344. L'activitat és gratuïta, però requereix inscripció.



Festa del cinema infantil en català

Figueres, diumenge a les 12 hores

Un dia de festa és la celebració itinerant del cinema en català per a infants a partir de 3 anys, que tindrà lloc el proper diumenge a La Cate (12 hores) i estarà amenitzada per la banda Xip Xap. Es projectaran La cançó del dragó, Basia i Anielka, La tardor al regne d'Escampeta i Oubecedari Magic. El preu és de 3 euros.



Temporada Alta

Salt, diumenge a les 18 hores

El mag més conegut del nostre país torna al festival Temporada Alta per il·lusionar petits i grans. Hi ha nits màgiques, i després hi ha nits que directament són màgia: com la que hi ha preparada aquest diumenge amb el Mag Lari! Amb més de 25 anys sobre l'escenari i tota una vida dedicada a l'art de sorprendre, el Mag Lari porta una nit plena d'il·lusions, jocs, llums, fum i molt d'humor. Perquè no és només un mag que es treu cartes de la màniga, també fascinarà amb misteris i trucs que deixaran bocabadats. Amb només una hora i vint minuts, us podrà fer desaparèixer, riure i, fins i tot, ballar. Preparats per formar part de l'espectacle?