Les propostes culturals per aquest cap de setmana a Girona

Amb les noves restriccions de la Generalitat per limitar l'expansió dels contagis per coronavirus, a les activitats culturals es limita l'horari fins a les 23 h de la nit, es limita l'aforament al 50 % i l'assistència a concerts i espectacles sempre s'haurà de fer amb reserva prèvia i seient preassignat. Et deixem algunes de les propostes més destacades per gaudir d'aquest cap de setmana, dies 17 i 18 d'octubre, a les comarques gironines.

Temporada Alta

Girona, dissabte a les 17 i 20.30 h

La relació d'Àlex Rigola amb Anton Txékhov és d'un despullament progressiu. L'únic artifici que manté és d'una mínima convenció teatral. Després dels magnífics Ivanov i Vania, ara s'apropa a La gavina per parlar sobre amor i teatre aquest dissabte al Teatre Municipal de Girona en el marc del festival Temporada Alta (17 i 20.30 hores). Tres actrius, dos actors i un dramaturg/director conversen sobre els seus desitjos i el seu amor pel teatre. Punt de partida per a molts dubtes, íntims i professionals, per arribar a l'essencialitat de morir, estimar i fer teatre. Una experiència amb tot el potencial d'emocions a flor de pell que ja vam sentir gràcies a l'espectacular nuesa de Vania.

Dansa de primer nivell

Torroella de Montgrí, dissabte a les 20.30 h

L'Auditori Espai Ter, de Torroella de Montgrí, programa aquest dissabte l'espectacle de dansa Fígaro, Barbero de Sevilla de la prestigiosa Compañía Ibérica de Danza. Sota la direcció i adaptació del coreògraf Manuel Segovia, Premi Nacional de Dansa a la Creació, l'espectacle ens presenta un gran ballet en quatre actes inspirat en la icònica trilogia de l'escriptor i dramaturg francès Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799) Fígaro, Barbero de Sevilla. Les entrades oscil·len entre els 14 i 24 euros.

«T'estimo si he begut»

Figueres, dissabte a les 21 h

El Teatre Jardí de Figueres acull aquest dissabte l'obra T'estimo si he begut (21 h). Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre presenten en escena l'èxit literari d'Empar Moliner en un espectacle amb cançons a partir dels relats de l'autora adaptats al teatre per ella mateixa. Històries esbojarrades i contradictòries que fascinen per la seva singularitat, protagonitzades per personatges no gens carismàtics, no gens agraciats i potser una mica còmics.

«Proyecto Toribio»

Banyoles, dissabte a les 21h

Los Hermanos Cubero, una de les formacions més destacades del folk d'arreu de l'Estat, presentaran aquest dissabte a Banyoles el seu darrer treball Proyecto Toribio, que es podrà escoltar per primera vegada a les comarques de Girona. El concert serà a les 9 del vespre a l'Auditori de l'Ateneu i les entrades es poden comprar a cultura.banyoles.cat.

La figura de Carles Fontserè

Porqueres

Aquest cap de setmana, 17 i 18 d'octubre, es realitzaran un seguit d'activitats a l'Estudi Taller Carles Fontserè de Porqueres que permetran als visitants descobrir un artista polifacètic i un entorn únic. Seran un concert, una hora del conte i dues visites guiades. El dissabte tindrà lloc una visita convencional (19h) acompanyada tot seguit d'un concert amb so de blues a càrrec de Mireia Vilalta (20h); i el diumenge, una matinal familiar que consistirà en una hora del conte a càrrec de Sessi Sitjà (11h), autora de Carles Fontserè en clau de conte, on ens explicarà la vida de l'artista d'una manera molt particular (12h).

Festival de Senderisme del Ripollès

Ripoll

El Museu Etnogràfic de Ripoll col·labora aquest cap de setmana, del 16 al 18 d'octubre, amb la segona edició del Ripollès Discovery Walking, el Festival de Senderisme del Ripollès, presentant l'activitat cultural Gimcaca pel Museu Etnogràfic de Ripoll: Descobreix el primer museu d'etnografia de Catalunya d'una manera ben especial. Està pensada per fer-la en grup, família o amics i caldrà trobar un seguit d'objectes a les vitrines del Museu Etnogràfic desxifrant la resposta a diferents enigmes.

Els Amics de les Arts

Girona

Els Amics de les Arts presentaran dissabte (20.30h) i diumenge (19.30h) a l'Auditori de Girona el seu darrer disc, El senyal que esperaves. Després de 10 anys de trajectòria, l'essència d'Els Amics de les Arts es manté intacta i la seva connexió amb el públic és indiscutible.

Festival Internacional de Fotografia

Cadaqués

Aquest cap de setmana s'inaugura la quarta edició de l'InCadaqués, que enguany proposa una immersió en el món de les imatges i d'aquells que les creen. Durant deu dies, el poble es convertirà en l'espai d'expressió dels fotògrafs del món sencer. Els murs del poble són l'entorn de les seves obres. Tots els llocs emblemàtics del poble són la decoració natural d'una escenografia in situ. Les galeries d'art, els bars i els restaurants..., els llocs culturals s'alien per acollir l'esdeveniment.