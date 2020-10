Vuit propostes per esprémer al màxim el cap de setmana a Girona

Amb les noves restriccions de la Generalitat per limitar l'expansió dels contagis per coronavirus, a les activitats culturals s'ha limitat l'horari fins a les 23 h de la nit, s'ha reduït l'aforament al 50 % i l'assistència a concerts i espectacles sempre s'haurà de fer amb reserva prèvia i seient preassignat. Et deixem algunes de les propostes més destacades per gaudir d'aquest cap de setmana, dies 24 i 25 d'octubre, a les comarques gironines.

Les bombolles de sabó de Pep Bou

Banyoles, dissabte a les 12 h

Espectacle creat, dirigit i protagonitzat per Pep Bou i el seu univers format per bombolles de sabó. Aquest dissabte Pep Bou Experiències proposa a l'Auditori Ateneu de Banyoles (12 h) un viatge cap a mons poètics i onírics partint de tres elements senzills, però essencials: el sabó, l'aigua i la música. Preu: 5€.

Spar Girona-València

Girona, dissabte a les 19 h

L'Uni Girona afronta una cita tan destacada com la visita a Fontajau del València de la bescanonina Queralt Casas del dissabte a la tarda (19 h). Un partit, contra un dels líders invictes de la Lliga igualat amb Girona i Salamanca, que s'ha avançat un dia perquè diumenge l'Uni ja ha de viatjar a Turquia on tots els equips han d'arribar a la bombolla d'Ízmit amb molt marge respecte a la disputa de la prèvia de l'Eurolliga del dimecres vinent contra el Sepsi romanès.

Ferides

Santa Coloma de Farners, dissabte a les 19.30 h

El 13 de juny de 1977, dos dies abans de les primeres eleccions democràtiques després del franquisme, en Robert porta la mateixa vida rutinària dels darrers vint anys regentant la papereria familiar i cuidant a la Carme, la seva mare, qui viu una vida grisa enyorant el seu marit difunt i custodiant el dia a dia del seu fill. Tot és aparentment normal fins que l'arribada per sorpresa d'una persona remou el passat més fosc d'una família, que com totes, amaga els seus secrets més tèrbols dins unes ferides que mai cicatritzen del tot. La Gàrgola Produccions Teatrals presenta aquest dissabte a l'Auditori de Santa Coloma de Farners (19.30 h) l'obra Ferides de Frank Bayer, dirigida per Núria Florensa i Ricard Martí.

Stay Homas

Girona, diumenge a les 12 i 19 h

El trio Stay Homas, que va saltar a la fama gràcies als concerts celebrats al seu terrat i publicats a les xarxes socials durant els mesos de confinament, arriba aquest diumenge a l'Auditori de Girona per oferir, en una doble actuació (12 i 19 h), un ampli repàs a tots aquells temes alegres, vitalistes i en format acústic. L'entrada té un preu de 25€.

Temporada Alta

Girona, diumenge a les 18 h

Durant cinc anys, Ventura ha acompanyat el públic del festival. Ara David Planas i Meritxell Yanes volen reincidir en aquest format d'espectacle, que els permet experimentar des de la confiança més absoluta i propera. Amb una excepció: no es podrà fer en una casa, com sempre. Aquest any, el seu teatre íntim s'haurà de fer en un teatre i han convidat Llàtzer Garcia, autor i director d'Elda & Daniel. Parlem d'una parella. Han passat deu anys i la relació està malmesa. Va aparèixer una tercera persona. Ha arribat la nit on tot s'ha de dir entre l'Elda i en Daniel, i és en aquest precís instant que l'espectador entra a les seves vides. Testimoni privilegiat de confessions insospitades.

Veus que no veus

Girona

La Sala La Planeta acull aquest cap de setmana l'obra Veus que no veus de la companyia Pepa Plana. Volen ser vistes i escoltades. Dues pallasses: una Augusta i una Carablanca. Pepa Plana i la Noël Olivé reivindiquen el clown en femení al món del teatre, i aquest cop ho fan amb Veus que no veus. Premi Zirkòlika 2019 al millor espectacle per a adults. Recomanat a partir de 8 anys.

Circ Raluy Legacy

Girona

Fins al 8 de novembre tenir l'oportunitat de submergir-vos en l'última producció de la família Raluy TODO loCURA, un espectacle readaptat, innovat, positiu i completament nou però que segueix mantenint el segell centenari del circ clàssic i autèntic. Un xou diferent que us sorprendrà quan alceu la vista i veieu que allà, al capdamunt de la cúpula del circ, fan autèntiques bogeries. Com també la ja mítica parella de còmics Pietro i Bigotis, que provocaran les majors rialles amb la seva relació d'amor-odi tan particular. Recupereu el temps perdut rient i gaudint plegats! Prepareu-vos perquè repartiran una cura d'alegria, rejoveniment, bon humor, bones vibracions i positivitat per a tots. Un espectacle diferent que tu, no t'hauries de perdre!

No hi ha lladre que per bé no vingui

Figueres

La companyia de teatre Tequatre reestrena a Figueres la seva darrera obra, No hi ha lladre que per bé no vingui, de Darío Fo, en tres funcions del 23 al 25 d'octubre, a La Cate. Una parella vol tenir una aventura extramatrimonial. En arribar a casa de l'home les llums són enceses... un lladre ha entrat a robar. Així comença una llarga nit de malentesos. Amb clau d'humor, Dario Fo, ens parla de desamors, hipocresia i de la doble moral de la burgesia.