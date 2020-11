«Moonbase 8»: Recreant la Lluna

El nom de Fred Armisen no és gaire conegut a casa nostra, però és un dels grans còmics sorgits del llegendari Saturday Night Live i un dels principals artífexs de Portlandia, on se serveix d'un humor sovint molt absurd per parlar dels conflictes de parella, la vida en societat i les contraindicacions del dia a dia. Amb un altre dels principals responsables d'aquesta, Jonathan Krisel, estrena ara una nova sèrie (dilluns que ve a Movistar, concretament) que fa pinta que no tindrà l'atenció que es mereix. Es tracta de Moonbase 8, que insisteix a fer comèdia costumista i molt estripada al mateix temps, però en aquest cas rient-se d'alguns convencionalismes de la ciència-ficció clàssica.

Els protagonistes d'aquesta història dividida en sis episodis de mitja hora són tres astronautes que es preparen per fer el seu primer viatge a la Lluna. Per entrenar-se a fons, la NASA els envia a Arizona, en una gran instal·lació que recrea el satèl·lit i que ha de servir per posar a prova la seva capacitat de reacció davant qualsevol contratemps. El problema és que els tres astronautes són uns veritables ineptes i els seus nombrosos problemes personals torpedinen contínuament els objectiu de la seva estada. No cal dir que la seva actitud acaba posant en perill fins i tot la missió de la NASA.

Com a Portlandia, que ningú s'esperi una comèdia fantàstica a l'ús: Armisen i Krisel tornen a portar l'humor a un terreny poc habitual, sobretot perquè no defuig una notable mala bava a l'hora de retratar la profunda estupidesa dels seus tres protagonistes. De fet, una de les claus de la funció és que la sèrie ha estat creada i escrita pels mateixos actors que encapçalen el repartiment. Així, Moonbase 8 és tant d'Armisen com del gran John C. Reilly i el còmic Tim Heidecker, que despleguen en pantalla una gran sintonia i demostren no tenir límits a l'hora de ridiculitzar els seus respectius personatges.

No deixa de ser curiós que l'equip de Portlandia s'hagi decantat per un estil de comèdia ratllant la ciència-ficció uns pocs mesos després que ho fes el de la versió nord-americana de The Office amb la injustament infravalorada Space Force: quan passa això, que la comèdia nord-americana coincideix en la sàtira de determinats gèneres, vol dir que aquests estan en plena forma tant en cinema com en televisió. I a més no deixa de ser una bona notícia que talents com els d'Armusen, Reilly o Steve Carell vagin fent sèries que pregonen amb l'absurd en uns temps en què la incorrecció política està perjudicant la comèdia com poques vegades s'havia vist a les darreres dècades. El repartiment de Moonbase 8 també compta amb Joe Abraham, Caden Dragomer, Amanda Maddox, Holly Kaplan, Adam Lambert, Thomas Mann, Alfredo Tavares, Diandra Lyle i el veterà M.C. Gainey.