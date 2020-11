Misteri a Dubai

Kaley Cuoco va saber aprofitar molt bé les possibilitats del seu personatge a The Big Bang Theory: si bé mai ha estat una actriu que destaqui pels seus recursos dramàtics (només cal veure-la als seus treballs anteriors, bona part dels quals tirant a discrets), sí que té un notable carisma i sap riure's d'ella mateixa amb una persistència digna d'admiració. És segurament per això que The Flight Attendant s'adapta perfectament a ella i si acaba funcionant és precisament per ella. És una sèrie que juga a conjugar elements de la comèdia tradicional (equívocs sentimentals, crisis existencials, embolics professionals) amb d'altres més propis dels relats de misteri, però són els primers els que acaben justificant l'experiència de mirar-la. I és, dèiem, per l'aportació de Cuoco, que treu molta punta a la seva pròpia imatge i juga amb habilitat a donar-li una mica la volta.

Creada per Steve Yockey, guionista de sèries com Sobrenatural o la reivindicable versió televisiva de Scream, The Flight Attendant comença quan l'hostessa de vol Cassandra Bowden es desperta en un hotel de Dubai amb una ressaca de mil dimonis i sense un record nítid de la nit anterior. Però aquest és el menor dels seus problemes: al seu costat, al llit, hi ha el cos sense vida d'un home. Com que no recorda absolutament res i no sembla que ningú s'hagi adonat de l'incident, la noia marxa de l'hotel i reprèn la seva vida amb els seus companys de feina. Quan torna a casa seva, a Nova York, rep la visita d'uns agents de l'FBI que investiguen el crim de l'home de Dubai. Casssandra continua sense recordar res de res, però a mesura que va saben més coses del crim, més dubta de la seva implicació. I si resulta que, efectivament, va conèixer aquell individu i va tenir un paper actiu en els esdeveniments que van acabar amb la seva vida? Formada per vuit episodis, The Flight Attendant, que s'estrena avui a HBO, també compta en el repartiment amb Michiel Huisman (el sempre efectiu protagonista d' Orphan Black i La maldición de Hill House), Sonoya Mizuno, Rosie Pérez, Colin Woodell, Merle Dandridge, Michelle Gomez, T.R. Knight, Zosia Mamet, Audrey Grace Marshall i Nolan Gerard Funk.