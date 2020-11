El 9 de febrer de 1983, la policia de Londres detenia Dennis Nielsen, un home acusat de la mort de fins a quinze persones al llarg de cinc anys. Era un cas molt atípic, perquè Nielsen havia matat sense motiu aparent joves i homes sense llar, als quals oferia la seva ajuda per atraure'ls a casa seva. De fet, potser s'hauria trigat encara més a saber dels crims si les restes de les seves víctimes no haguessin col·lapsat els sistemes de drenatge del seu veïnat. Aquesta singular metodologia, la de suposadament voler ajudar els seus objectius abans d'acabar amb ells, va fer que la premsa de l'època el bategés com a «l'assassí amable». Al llarg de tres intensos episodis d'una hora de durada, Des reconstrueix aquells fets i s'endinsa en les motivacions (o la falta de les mateixes) de tan sinistre personatge, i ho fa a partir de tres perspectives: la del detectiu encarregat del cas, la del biògraf que vol recrear la història i la del propi assassí. La minisèrie serveix per posar llum a algunes ombres de la investigació i recrear el judici posterior a Nielsen, però sobretot per elaborar un diagnòstic desolador de la Gran Bretanya dels 80, quan les desigualtats socials van provocar un increment insospitat de les persones abocades a viure al carrer.

Des destaca per la seva quirúrgica aproximació a un cas criminal, però no seria el que és sense la interpretació del seu extraordinari productor i protagonista, David Tennant. El que va ser Doctor Who i impagable malvat de Jessica Jones no només s'assembla molt al Nielsen real, sinó que aprofita l'avinentesa per demostrar de nou que és un dels intèrprets amb més recursos dramàtics de la seva generació. La seva presència aconsegueix apuntalar, a més, un dels principals objectius dels responsables de la sèrie: reflexionar sobre la dissociació d'allò que percebem com a «normal» (una persona, però també d'una actitud: ningú s'hauria imaginat mai que un individu com Nielsen podia ser un assassí en sèrie) del que realment passa a l'interior d'una casa. Al costat de Tennant destaquen les aportacions de secundaris com Jason Watkins (vist a sèries com A Very English Scandal o The Crown), Ron Cook, Barry Ward, Faye McKeever, Doc Brown, Bronagh Waugh, Jay Simpson, Alex Bhat, Joel Morris, Andy Jaye, Chanel Cresswell i Daniel Mays. El coproductor, coguionista i director de la sèrie, Lewis Arnold, ja havia destacat a la televisió britànica gràcies a les seves contribucions per a Misfits, Broadchurch (on ja va treballar amb Tennant) o Humans.