Seguint la ruta del carrilet

Anar a passejar, anar en bicicleta o fer uns quilòmetres corrent. Tot això ens ho permet la ruta del carrilet inclosa a les vies verdes de Girona. Tot i les limitacions i restriccions sanitàries que no permeten anar d'un municipi a l'altre durant el cap de setmana, podem escollir un tram dins de la nostra població per esbargir-nos o fer una mica d'esport. Qualsevol època de l'any és bona per recórrer la que havia estat la principal ruta de l'antic carrilet. Ara, però, i donada la situació sanitària, sempre és recomanable estirar les cames i si seguim el que marca la normativa sanitària, podem continuar gaudint d'aquesta ruta.

Al llarg de la ruta que uneix Girona i Sant Feliu de Guíxols cada municipi té algun tram perfectament adaptat per recórrer: Girona, Quart, Llambilles, Cassà, Llagostera, Santa Cristina d'Aro... si som residents en aquests municipis podem sortir i cobrir algun tram ja sigui a peu o en bicicleta. Si ho fem amb mascota hem de tenir present l'obligatorietat de portar sempre l'animal lligat i al nostre costat. El traçat del carrilet és molt suau i amb ferm molt regular que s'adapta perfectament a l'exercici físic que volguem fer. A la web de la Ruta del Carrilet Vies Verdes trobarem tota mena d'informació molt detallada tant de les característiques de l'itinerari com dels trams que passen per cada municipi i com arribar-hi. Si residim a Girona capital podem fer el primer tram de la ruta de poc més de 6 quilòmetres i arribar-nos fins a Quart. Segons consta a la web des de Girona ciutat se surt de la plaça dels Països Catalans. També es pot creuar Girona pel Barri Vell i pel costat del riu Onyar, seguint les indicacions dels carrils bici, segons ens detallen a la web i ens recomanen que tinguem en compte que «l'inici d'aquest tram, de Girona al parc tecnològic, és compartit també amb persones cegues o amb dificultats visuals, donat que és un tram adaptat per accessibilitat visual». A partir d'entrar en el terme de Llambilles hi ha altres indicacions per seguir la ruta. Per exemple, se'ns informa que des de les estacions de Llambilles i Cassà de la Selva la distància a superar és de 6,5 quilòmetres i que el terreny fa una petita pujada o que des de Cassà fins a Llagostera la distància és de 9,5 quilòmetres i cal tenir en compte que «és accessible si es fa a partir del pont d'en Barrina (a la sortida de Cassà), per sobre la variant, on comença una baixada força pronunciada. La resta és pla. Abans d'arribar a Llagostera hi ha una pujada seguida d'una baixada en què es recomana ajuda». I llavors, els veïns de cada municipi poden fer petits trams fins que la ruta del carrilet arriba fins a Sant Feliu de Guíxols. La ruta sencera des de la capital fins a Sant Feliu fa 39,7 quilòmetres per un pendent suau seguint l'itinerari de l'antic ferrocarril.