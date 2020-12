Titular 1colasdasdasdasasdasdasdasdasdasdasdasd

sasdasdasdaskhkkjasd Vestibul vestibulum, odio nec sodales pulvinar, arcu est varius nisl, non gravida metus lorem porttitor eros. Aenean lobortis consectetur lacus, euismod suscipit mi scelerisque eu. Vivamus

Quan es va estrenar, Euphoria es va convertir ràpidament en una icona generacional. Tampoc no sorprèn, perquè aquesta sèrie, lluny de ser una mirada convencional a les problemàtiques juvenils, explora sense manies el costat més fosc del trànsit cap a la maduresa, sense renunciar a aquells temes (l´assetjament, la toxicitat, els llegats enverinats/que sovint queden fora de les produccions del gènere. És una història coral, però hi ha un clar demiürg: Rue, una adolescent que torna a casa i prova de reprendre la seva vida social després d´un mal viatge amb les drogues. La noia troba el més semblant a una ànima bessona en la figura de Jules, que té una relació molt malsana amb els homes del seu entorn però que, com Rue, aspira a una vida millor allunyada de fiscalitzacions. A banda de la seva treballadíssima atmosfera (tot i que és cert que a estones, com clamen els seus haters, es passa de recreativa), el que més destaca de Euphoria és que fa patir, i molt. L´univers que retrata és tan fosc, està tan marcat per la latència d´una tragèdia, que arribes a pensar que no hi ha refugi emocional possible. El prestigi de la sèrie va quedar consolidat quan la seva excel·lent protagonista, Zendaya, va guanyar un merescut Emmy a millor actriu dramàtica.

Euphoria torna avui divendres a HBO, però compte, que no es tracta de la segona temporada, sinó d´un especial de Nadal que farà d´epíleg de la trama de la primera. Com no podia ser d´una altra manera, es tracta d´un capítol de Nadal en què veiem Rue exactament després dels esdeveniments del darrer episodi i havent d´afrontar la celebració d´unes dates que reobren velles ferides.

L´episodi es va rodar en plena pandèmia entre fortes mesures de seguretat (de fet, es va substituir el rodatge de la segona temporada pel d´aquest especial, per la dificultat de rodar escenes amb tants intèrprets en escena durant la primera onada del virus) i no ha transcendit gaire res més que el punt de partida i la sensació que els seus responsables inclouran el context actual a la història que explica la sèrie. També se sap que el guionista i director és el mateix creador de la sèrie, Sam Levinson, i que porta per títol Els problemes no duren per sempre. El repartiment està encapçalat, lògicament, per Zendaya, acompanyada aquí per Colman Domingo, Sydney Sweeney (el seu personatge és dels que més fa patir de tota la funció) i Jennifer Kathreen Larson. Per cert que Levinson va anunciar que hi hauria un altre episodi especial abans de la segona temporada, però la data no es donarà a conèixer fins després de l´estrena del primer.