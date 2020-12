Cadaqués, el poble costaner més bonic d'Espanya

L'encant de Cadaqués no és cap secret. El municipi de l'Alt Empordà és converteix any rere any en una de les destinacions turístiques per excel·lència i enguany, malgrat el coronavirus, no ha estat una excepció. A més a més, s'ha endut un dels títols que atorga la prestigiosa guia de viatges Lonely Planet: el municipi costaner més bonic d'Espanya.

Els seguidors de Lonley Planet, que ja són més de 100.000 a les xarxes socials, han triat Cadaqués com el poble costaner més bonic d'Espanya. Gairebé 60.000 usuaris van participar en l'enquesta que va fer-se a través del compte d'Instagram @lonelyplanet_es, en la qual a part de Cadaqués també destaquen dos municipis gironins en el rànquing Besalú i Calella de Palafrugell.