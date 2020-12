Tres municipis gironins entre els més bonics d'Espanya, segons Lonely Planet

Les comarques gironines sempre són una bona opció a l'hora d'escollir. Mar, muntanya o plana. Ho tenim tot. També tres dels municipis més bonics d'Espanya, segons la destacada guia de viatges Lonely Planet. L'última publicació, amb més de 100.000 seguidors d'arreu del món a les xarxes socials, ha escollit Cadaqués, Besalú i Calella de Palafrugell com els pobles amb més encant que hi ha per tot l'estat espanyol.





D'acord amb les darreres enquestes de Lonely Planet, la majoria de viatgers decideix passar les sevesenamorats de les mil i una possibilitats que ofereix la Costa Brava. En aquest cas, destaca la segona posició de(la Garrotxa) que és elper darrere de Potes (Astúries).I el mar, per descomptat, tampoc podia faltar en aquesta llista. Lonely Planet ha triat(Alt Empordà) com el poble més bonic d'Espanya . Un dels paradisos de Salvador Dalí amb les cases blanques i l'empremta del Cap de Creus, que s'ha imposat als municipis asturians Cudillero i Llastos. A més a més, també hi apareix(Baix Empordà) entre els més votats. Indrets com les antigues cases de pescadors, les cales o els Jardins de Cap Roig han estat clau per als seguidors de la guia de viatges, situant-lo en el