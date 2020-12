Buscant el cuiner del futur

Un any més s´ha posat en marxa el Premi Promeses de l´Alta Cuina Cordon Blue que enguany arriba a la seva novena edició amb l´objectiu de proclamar el xef del futur. Aquest és un dels certàmens de referència dins de la formació gastronòmica, ja que hi prenen part estudiants de tot el país que es troben cursant el darrer any de la seva formació i es dona l´oportunitat de continuar formant-se com a grans professionals de la gastronomia en una de les escoles d´alta cuina més prestigioses del món.

Tot i la situació sanitària del moment s´ha volgut tirar endavant el concurs seguint alguns canals per presentar els treballs. És també una manera de donar suport públicament al sector de la restauració que està passant per moments molt delicats arran de la pandèmia i les restriccions que s´han aplicat. L´Escola Cordon Blue vol contribuir al fet que els joves estudiants no perdin l´esperança i continuïn formant-se per lluitar per mantenir l´hostaleria com un sector referent en els pròxims anys.

En aquest sentit, Rosario Barrios, directora de Le Cordon Bleu Madrid ha afirmat que «aquest Premi és un trampolí per a aquells cuiners novells que busquen continuar creixent i aposten per l´alta cuina amb valors. En un moment tan dur per al nostre sector, volem fer l´esforç de continuar invertint en aquest certamen, perquè cap talent perdi l´oportunitat de guanyar el premi, evolucionar i formar-se al més alt nivell. Perquè creiem en què aquesta pandèmia no ha de suposar un impediment ni un fre per al desenvolupament del seu potencial i de les seves motivacions professionals».

El Premi Promeses de l´alta cuina és un certamen d´àmbit nacional dirigit a estudiants menors de 25 anys que estiguin cursant l´últim any de formació en cuina en qualsevol centre del país i que destaquin per la seva passió i la seva visió de la cuina com una forma de vida. El concurs els ofereix l´oportunitat de continuar formant-se en una de les escoles més prestigioses del món a través de dues beques al primer i segon classificat de 23.000 i 8.500 euros, respectivament, i potenciar així les seves capacitats i qualitats culinàries. I per a les escoles, l´organització premiarà l´esforç dels centres amb una ajuda econòmica de 1.500 € que es lliurarà al centre del primer classificat. Aquests premis fan que sigui un concurs molt ben valorat i perseguit pels estudiants ja que els permet continuar la seva formació en una escola de gran prestigui.

Fins al 14 de desembre els candidats podran presentar les seves sol·licituds de participació. Seran un màxim de 50 els seleccionats de tot Espanya que continuaran la competició i que es donaran a conèixer el pròxim 17 de desembre, triats per criteris de vocació, capacitat de lideratge, expedient acadèmic, talent i bona predisposició cap al treball, segons han explicat els promotors del certamen. En aquesta fase, els 50 candidats hauran d´enviar abans delproper 28 de gener una recepta i un vídeo de participació, que a més podrà votar tota persona interessada a través de les xarxes socials de Le Cordon Bleu i ajudar així a la seva selecció per a la final. Posteriorment, el 26 de febrer es comunicarà oficialment qui són els 10 finalistes que es mesuraran en una gran final celebrada en la seu de Le Cordon Bleu Madrid el 13 d´abril, en la qual hauran d´elaborar un plat amb ingredients comuns i presentar-lo davant un jurat. En edicions anteriors, ha estat presidit per algunes de les grans figures de la gastronomia, com el xef gironí Joan Roca, Diego Guerrero, Martín Berasategui o Andoni Luis Aduriz. Un plat amb el qual hauran de mostrar la seva destresa, creativitat i qualitat en el tracte del producte per sorprendre el jurat i convertir-se en futura promesa de la cuina, segons han destacat els organitzadors.

Cordon Bleu compta amb més de 35 escoles en 20 països, i forma cada any a 20.000 estudiants. Le Cordon Bleu Madrid és la tercera seu europea de la prestigiosa institució francesa, després de les històriques escoles de París i Londres. A més d´impartir els seus tradicionals programes de Cuina i Pastisseria, compten amb el Diploma de Cuina Espanyola, exclusiu de la seu de Madrid.