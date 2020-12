Lost va canviar la nostra manera de mirar televisió, i també va aconseguir que qualsevol sèrie posterior que plantegés una premissa similar ens hi recordi inevitablement. Aquest és el cas de The Wilds, la sèrie que Amazon estrena avui i que, vistos els tràilers, sembla una variant hiperrealista de la mítica aventura de Jack, Kate i companyia. En aquest cas, les protagonistes són un grup d´adolescents d´orígens molt diversos que tenen una relació molt tensa degut a les seves interaccions al llarg dels anys. Les circumstàncies les porten a viatjar al mateix vol, però l´avió s´estavella en una illa deserta i les noies hauran de superar velles trifulgues i recels per poder sobreviure a la situació. El problema és que, a més de la gestió de la seva relació, hauran d´aclarir un misteri: resulta que l´accident, i el fet que estiguin atrapades allà, no és cap casualitat. A partir d´aquí, la sèrie es dedicarà a explicar les incidències a l´illa, però també els moments fonamentals previs i les seves conseqüències.

The Wilds és el típic cas de sèrie que promet molt sobre el paper, però també fa pinta de ser de les que passen sense pena ni glòria. D´al·licients en té, perquè ja es veu pels tràilers que no és la típica sèrie juvenil i a més té entre els seus responsables Susanna Fogel, autora de la comèdia El espía que me plantó i una de les artífex de la sorprenent The Flight Attendant.

De fet, si bé és cert que el record de Lost li pot anar clarament a la contra, un dels mèrits de la sèrie és justament que se´n desmarca en nombrosos fronts: The Wilds està molt més interessada en explorar l´efecte dels secrets i els traumes sentimentals de les protagonistes que no en sorprendre l´espectador amb els seus girs narratius. En té, i uns quants, però es nota que s´ha volgut fer més una radiografia emocional que no un relat d´aventures.

El repartiment està encapçalat per Sarah Pidgeon, Shannon Berry, Erana James, Carter Hudson, Jenna Clause, Mia Healey, Troy Winbush, Helena Howard, Quynh Chi Nguyen, James Fraser i la seva esplèndida Rachel Griffiths, que no ha parat d´encadenar grans interpretacions des que la vam descobrir a La boda de Muriel.