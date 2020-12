Temps aparent

Qui més qui menys coincideix en assenyalar Playmodes com un dels millors col·lectius artístics a l´hora d´intervenir espais interiors i exteriors amb llum, creant instal·lacions immersives o delicades expressions pictòriques que ells banyen amb llum i sota. D´esperit netament col·laboratiu, treballen amb tecnologies digitals pròpies, tant programari com maquinari, creant projectes de mapping, escenografia per teatre, instruments audiovisuals i disseny de sota. Els seus treballs s´han vist en espais i festivals com LlumBCN, Lapsus, Primavera Sound, el cèlebre mapping de Taüll o el Museu Picasso. Els 4 umbracles exhibits a l´Aparador22 presentin escenes abstractes en els que s´explora aquesta percepció alterada del temps, el volum, la llum, l´ombra i el color. Mitjançant la manipulació digital, aquests paisatges volumètrics en permanent transformació esdevenen un llenç per a l´exploració formal i la recerca òptica.