El Primavera Sound i el col·lectiu electrònic de Philadelphia Making Time han organitzat una festa de Cap d'Any per streaming amb una dotzena de DJ sets de destacats artistes durant vuit hores ininterrompudes de música. John Talabot, Daniel Avery, Paranoid London, Jessy Lanza i Lena Willikens b2b BSS participaran a la celebració Fuck 2020: A Transcendental New Year's Eve Celebration. La festa comptarà amb dues sales virtuals amb actuacions al mateix temps, a més d'una sala de xat per connectar amb assistents de tot el món. Es podrà seguir a partir de les set de la tarda del dijous 31 de desembre fins a les 3 de la matinada, en cadascuna de les sis zones horàries. Les entrades ja estan a la venda a DICE al preu de 10 euros i els beneficis es destinaran als artistes que participen a la festa. Un euro de cada tiquet serà donat a l'organització Philadelphia Lawyers for Social Equity i a Plus 1 for Black Lives Fund.