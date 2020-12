Rigoberta Bandini i Sam Berridge s'han incorporat al cartell del Vida 2021, que se celebrarà a Vilanova i la Geltrú de l'1 al 3 de juliol. L'organització del festival ha assegurat que el cartell queda definitivament tancat, amb bona part dels artistes traslladats des de la programació cancel·lada aquest 2020 per la covid-19.

Bandini, nom artístic de la multifacètica Paula Ribó, està considerada una de les revelacions de l'any, amb temes com In Spain We Call It Soledad o Too Many Drugs. Al seu torn, el britànic Sam Berridge acaba de debutar el solitari amb Lost & found després d'haver triomfat amb el grup Flyte.

L'organització també ha anunciat que prepara un nou cicle de concerts. Ens hem adonat que, més que mai, volem estar al costat de l'escena musical», subratllen els impulsors del Vida Festival, que ara posen en marxa el cicle Vida Records & Friends. «Ens sentim amb la responsabilitat de facilitar a artistes i bandes petites i mitjanes les oportunitats per presentar els seus projectes», afegeixen en un comunicat.

Segons expliquen , el nou cicle neix en paral·lel a la programació del juliol. Apunten que el Vida Records & Friends no té un objectiu provisional, «sinó que vol tenir un recorregut, que creixi i pugui suposar una transformació positiva per al teixit de sales, artistes i discogràfiques que tenen a veure amb la línia editorial del festival».