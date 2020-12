Darrere les parets del monestir

Conèixer les interioritats d'un monestir com el de Sant Daniel amb mil anys d'història a les seves espatlles es presenta com a una ocasió única i difícilment irrepetible. La comunitat de monges benedictines ofereix un programa de visites que es va iniciar el 5 de desembre passat amb gran èxit de convocatòria ja que aviat es van exhaurir les places. La segona visita programada és per al 2 de gener i encara hi haurà una tercera oportunitat el proper 6 de març.

La visita permetrà als visitants conèixer què hi ha més enllà dels murs. Es podrà descobrir el monestir en una visita guiada que portarà els visitants per l'església, el claustre, l'antic celler, la fogaina, entre d'altres. Segons la comunitat, són «espais que ens serveixen de punt de partida per parlar de la vida monàstica, de la història i de l'art dels primers mil anys del monestir». Són visites pensades per al públic en general però també es fan visites pensades exclusivament per a escolars i centres educatius. Es poden consultar les visites i fer una reserva adreçant-se a: info@santdaniel.com o bé al tel. 638 97 72 56. La comunitat fa mil anys que està assentada a Sant Daniel. Precisament, amb motiu del seu mil·lenari es va plantejar una certa obertura a l'exterior. A poc a poc s'han anat obrint a l'exterior però molts gironins i gironines encara no coneixen algunes particularitats ni l'interior del monestir i ara és una bona oportunitat per descobrir-lo mitjançant aquest programa de visites.

En la seva web, la priora Maria Assumpció Pifarré assegura precisament que «mil anys de presència continuada de la nostra comunitat a la vall comporten un llegat que ens dona força per pensar en el segon mil·leni i ho fem emfatitzant allò que ens defineix: la pregària, el treball i l'acolliment benedictí».

Durant una estona els visitants podran fer un recorregut interior i saber què hi ha més enllà dels elevats murs que tanquen el monestir. La seva situació és única i privilegiada en un punt al costat de la riera de Galligants i a poca distància del camí que permet endinsar-nos en la riquesa natural de la vall de Sant Daniel. Si deixem enrere el monestir podem entrar en una zona boscosa i de fonts que ofereix un paisatge natural únic de l'entorn de la ciutat de Girona.

De portes endins, un dels punts més espectaculars del monestir és el seu claustre. És el nucli de la vida monàstica i, segons ens expliquen en la seva web, és «rectangular, amb la galeria sud una mica irregular. Consta de dos pisos: l'inferior (s. XII-XIII) és d'un romànic sobri i auster. La decoració dels capitells és d'inspiració cistercenca, amb motius botànics i amb la puntual representació de la figura humana en dos dels capitells». Però aquests detalls i molts més és millor descobrir-los de la mà de qui conviu diàriament entre les parets del monestir i per això ens podem inscriure al seu programa de visites guiades.