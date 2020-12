Energia i color

Pura expressivitat i energia desfermada. És com si Loreto Xifra volgués acomiadar-se mitjançant un festí de llum i de color destinat a pal·liar la grisor d'una realitat que no sempre respon a les expectatives. En aquest sentit, ningú millor que un artista com Ignasi Esteve per valorar-ne el temperament i el talent: «L'estiu del 2019 ens deixava Letu Xifra, o Loreto Xifra (Girona 1966), a la seva casa taller de Banyoles, un espai obert al sol i a les persones que cercaven la llum i l'harmonia: Present Space. A les parets del taller quedaven les traces recents de pinzellades de colors saturats i vius: rosats, verdosos i blavosos. Eren els cromatismes que Letu Xifra va aplicar amb gestos ràpids, amb pinzellades contundents, a les darreres teles en les quals va projectar emocions intenses, explosives. Es tracta de teles en bastidors de gran format agermanades en díptics». Per desig de la família, tots els beneficis obtinguts amb la venda de les obres seran destinats a una fundació.