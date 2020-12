"Your honor": El fill del jutge

Hi ha sèries que només pel que prometen ja són de visió obligada. Fixem-nos per exemple en Your Honor, que acaba d'estrenar Movistar. El seu creador és Peter Moffat, l'home a qui li devem aquella joia que és The night of; els productors són el matrimoni que formen Michelle i Robert King, responsables de les memorables The Good Wife i The Good Fight, i el seu protagonista és el gran Bryan Cranston, un d'aquells actors que sempre surt airós de qualsevol cosa que faci. Però és que a més, aquesta sèrie té interès pel que explica i per com ho explica, ja que se serveix d'una narrativa molt clàssica per fer una paràbola política gens convencional sobre les bretxes que obrim a la nostra moral quan allò que pretenem jutjar afecta de ple les nostres emocions. El protagonista de Your Honor és Michael Desiato, un jutge de Nova Orleans que s'ha guanyat fama i prestigi per la força de les seves conviccions i la seva implacable manera de concebre la Llei. Però un bon dia, el seu fill adolescent atropella un altre jove i es dóna a la fuga. Malgrat els seus principis, veient que ha estat un accident molt desafortunat, decideix amagar la veritat i donar tot el seu suport al fill. Però aleshores les coses es compliquen encara més: el noi atropellat és fill d'un mafiós que dedica tots els recursos de què disposa a buscar el culpable. És així com Desiato descobrirà que és capaç de saltar-se qualsevol normal per protegir els seus, encara que li costi la feina.

Your Honor respira classicisme des del punt de vista narratiu, i encerta a l'hora de matisar uns personatges que plantegen disjuntives molt interessants que mai no passen de moda. És, aquest estil de sèrie, molt propi dels King, que sempre han sabut furgar en les nostres debilitats mentre ens portaven de la ironia al suspens amb una facilitat desarmant. En aquest cas compten a més amb la gran feina de Cranston, esplèndid quan es dedica a mostrar la permeabilitat del seu personatge, i amb secundaris de la talla de Sofia Black-D'Elia, Michael Stuhlbarg (el protagonista de Un tipo serio i Broadwalk Empire sempre està a l'alçada de les circumstàncies), Tony Curran, Hope Davis, Carmen Ejogo, Hunter Doohan, Isiah Whitlock Jr., Jock McKissic, David Maldonado, Margo Martindale, Lorraine Toussaint i Matt McCoy.