"Los Bridgerton": Romanticisme de la vella escola

Ja fa un temps que Netflix actua com els grans estudis de cinema: només cal mirar la data d'estrena d'una sèrie per adonar-se del grau de confiança que hi tenen, i també et permet fer-te a la idea de quin tipus de públic busca i el perquè. En aquest sentit, Los Bridgerton és com un llibre obert. La data d'estrena, el dia de Nadal, se sap des de fa gairebé dos mesos, el primer tràiler era tan breu com eloqüent i la majoria de promocions fan èmfasi en el que realment els importa: és LA sèrie de Netflix per Nadal i al darrere hi té ni més ni menys que Shonda Rhimes, la totpoderosa creadora de produccions tan icòniques (que no sempre és sinònim de «bones») com Anatomia de Grey, Scandal o How to get away with murder. Rhimes, que és un estil per ella mateixa, va arribar a un acord multimilionari per produir sèries per a la plataforma, i això d'entrada explica que li hagin reservat una de les dates més llamineres de l'any.

A més, Los Bridgerton té tots els números per atraure el tipus de públic que tan anhela Netflix quan es tracta de capitalitzar efemèrides. Té una ambientació d'època (en concret, l'Anglaterra de principis del segle XIX), intèrprets joves i anatòmicament inapel·lables, trames basades en la trifulga sentimental i, sobretot, una apel·lació al romanticisme tradicional que, independentment de la qualitat final de la sèrie, farà que tots la mirem encara que sigui per poder criticar-la.

Amb un minut i mig de tràiler ja en feies prou per veure per on anaven els trets, perquè només pel vestuari ja pensaves que pagaria la pena. És conjugant ingredients com aquests que Rhimes s'ha convertit en tot un segell. I pot agradar més o menys, però el que ningú li pot discutir és que sap perfectament el que vol i com aconseguir-ho.

Los Bridgerton són els vuit germans d'una família d'aristòcrates que viuen en permanent disputa per veure qui mana més, mentre cadascun d'ells afronta els seus respectius problemes amorosos. Amb un afegit inesperat: un misteriós dietari ple de revelacions escandaloses que converteix els membres del clan en el centre de totes les mirades. La filla gran, Daphne, és la que surt més perjudicada al dietari, i més si es té en compte que estava en ple flirteig amb un dels solters més desitjats de l'alta societat britànica.

La cosa, doncs, va del que sempre hem demanat a un bon serial de sobretaula, d'embolics sentimentals, traïcions inesperades, rumors que semblen veritats i tensions sexuals no resoltes.

Els seus vuit episodis tenen l'al·licient d'un enlluernador disseny de producció (es nota que s'hi ha volgut reproduir l'alè de la novel·la romàntica tradicional) i un repartiment molt entregat a la causa que encapçalen Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett i Ruth Gemmell.