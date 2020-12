Cap Roig de la mà de Josep Pla

Els jardins de Cap Roig són un autèntic balcó al Mediterrani. A banda de la seva importància botànica aquest racó de la Costa Brava segueix gaudint encara d'un paisatge verge que bé mereix una ruta. Durant els mesos d'estiu una part dels jardins acull el prestigiós festival de música que cada juliol i agost reuneix destacades figures internacionals del panorama musical. Aquest estiu passat, però, per culpa de la pandèmia es va haver d'ajornar el festival.

La ruta per descobrir l'encant que amaguen els jardins de Cap Roig es pot fer de la mà de les referències literàries de l'escriptor més universal de Palafrugell: Josep Pla. Passejar per aquest indret es pot fer durant tot l'any. Per exemple, per demà hi ha programada una visita sota el nom «Ruta Josep Pla a Cap Roig». Són dues hores aproximadament de recorregut entrant des del jardí botànic i admirant cada racó d'aquesta zona del litoral gironí.

La ruta per conèixer Cap Roig amb Josep Pla es va crear fa dos anys. Segons expliquen els seus promotors «la documentació que es conserva als arxius de Cap Roig i de la Fundació Josep Pla ens permeten explicar la història del matrimoni Woevodsky-Webster i del seu projecte, el somni de construir un castell i un jardí botànic en un lloc paradisíac, a través de la literatura de Josep Pla amb qui compartien l'admiració per la bellesa de l'indret i la voluntat de conservació del paisatge, així com la preocupació pel futur dels seus llegats».

La Fundació Pla és qui s'encarrega de l'organització d'aquesta ruta que es pot fer amb grups amb prèvia concertació o bé amb entrada indivudual. L'itinerari proposat inclou passejar pel vilage, els jardins, el castell, l'anomenat jardí dels enamorats, el mirador de les Formigues -un dels punts culminants de la visita- el mirador de la Lady, la placeta del tè i les torres.

Josep Pla es va referir a l'indret de Cap Roig i els seus orígens amb aquestes paraules: «Cap al 1927, Mr. Woevodsky, un cavaller, excoronel rus emigrat a Londres, arquitecte, molt relacionat amb la societat anglesa, després d'un llarg viatge pel Mediterrani amb la intenció de fincar-s'hi, descobrí Cap Roig i el considerà com un dels llocs més bells dels que havia vist fins a la data. Comprà terrenys, inicià la construcció d'una gran residència, però sobretot dedicà la màxima atenció a la formació d'un gran jardí paisatgístic que servís de marc a un altre de més reduït, de gust italià i ?perspectiva esglaonada de boixos i xiprers sobre un paisatge de mar, realitzada amb una agudíssima comprensió de la geometria romàntica. Construí, a més, per als jardiners i el servei un nucli d'habitacions d'estil popular del país i ho va fer amb suma habilitat i màxima gràcia». La Fundació també organitza visites per donar a conèixer l'univers pla com ara la casa natal de l'escriptor i també el paisatge del litoral com Tamariu o Llafranc.