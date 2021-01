Lildami estrena una havanera de la mà del grup palafrugellenc Arjau

Lildami publicarà el seu segon disc, Viatge en espiral, el 29 de gener amb el segell Halley Records i presentarà 2080, el primer single el 10 de gener. De moment, el cantant ha presentat el vídeo de Ramiro, una havanera amb la qual «el raper terrassenc reivindica les seves arrels mediterrànies i homenatjar els avis i les àvies». Es tracta d'una composició del grup palafrugellenc Arjau.

«Mentre tots els rapers s'emmirallen amb la cultura dels Estats Units, jo m'acosto a la cultura catalana i mediterrània amb el grup d'havaneres Arjau i la col·laboració de la plana major de l'urban català» com Sr. Chen, Flashy Ice Cream, Lauren Nine, Senyor Oca, Emotional G, Mi Amargo o Teuma Thug de la Pawn Gang. ´Ramiro' presenta una història d'amor entre dos homes en una època on les relacions homosexuals eren tabú.

El videoclip de Ramiro, rodat a Calella de Palafrugell, l'Escala i Cadaqués, compta amb la presència d'Arjau junt amb els artistes urban que hi canten. La realització la firma Jordi Lops, que ja s'ha encarregat de clips d'artistes com Teuma Thug, Senyor Oca o Leïti Sene.