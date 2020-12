La nova generació

Robert Rodríguez va començar el mil·lenni volent demostrar que no només vivia de les rendes de la saga El Mariachi i que podia arribar a un públic més familiar. El resultat va ser Spy Kids, un notable homenatge a les aventures de James Bond en què dos germans descobrien que els seus pares eren espies i, quan aquests eren capturats pel dolent de la funció, havien de conjurar-se per salvar el món. A banda de les seqüeles d'aquest film, el cineasta va redundar en l'experiment amb Las aventuras de Shark Boy y Lava Girl, on aquest cop pretenia fer el mateix amb el cinema de superherois però€l resultat va ser tirant a desastrós. Però ell no defalleix. Superniños, la seva primera pel·lícula per a Netflix, s'insereix a l'imaginari d'aquesta última però mirant d'establir les bases per a una nova saga. Els protagonistes són un grup de superherois que, després d'un atac alienígena, són capturats, i deixen els humans sense protectors a les portes d'una invasió. Le seves filles i fills, convençut que són els únics que poden fer la feina de les seves mares i pares, hauran d'aprendre a utilitzar bé els seus poders per poder derrotar els invasors i alliberar les seves respectives famílies. Però no triguen a adonar-se que ser fill de superheroi no et fa necessàriament poderós i que, en tot el tema de la invasió, les aparences enganyen, i molt.

Superniños, que el director ha escrit i muntat amb els seus propis fills (un d'ells és autor de la banda sonora, també), funciona raonablement bé com a entreteniment familiar, perquè les actrius i actors infantils estan ben escollits i es nota que Rodríguez coneix molt bé els mecanismes del gènere. De fet, fins i tot es permet el luxe d'incorporar algun gag memorable, com tots els que impliquen el nen que es mou a càmera lenta. El problema és la falta de sorpreses: Rodríguez no s'hi complica gens la vida, tira de sentimentalisme en els moments que toquen i a estones fa la sensació que amb una mica més de feina n'hauria sortit una pel·lícula menys rudimentària i més engrescadora.. El repartiment, el millor del film, està encapçalat per Pedro Pascal, YaYa Gosselin, Christian Slater, Boyd Holbrook, Christopher McDonald, Adriana Barraza, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang i Priyanka Chopra-Jonas.