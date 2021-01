Delicada odissea entre trinxeres: 1917

Durant els moments més crus de la Primera Guerra Mundial, dos soldats britànics hauran de dur a terme la complicada missió de travessar el territori enemic per entregar un missatge, en el qual s'adverteix als seus compatriotes que es dirigeixen a una trampa mortal.

Sam Mendes, reconegut director culpable d'èxits com "American Beauty", "Camino a la Perdición" o "Skyfall", entre altres, ens regala una aventura bèl·lica que toca i remou les emocions de l'espectador. El film, nominat a 10 Oscars i guanyador del Globus d'Or a millor pel·lícula (drama), entre molts altres reconeixements, compta amb un guió que a priori pot semblar senzill, però la bellesa audiovisual amb la qual està exposat aconsegueix que el metratge es torni èpic, fent-lo arribar a cotes on reposen els grans èxits també ambientats en la Gran Guerra, com "Senderos de Gloria" (Stanley Kubrick, 1957).

Mendes aconsegueix crear una espectacular posada en escena, amb uns escenaris fangosos i terrorífics que bé es podrien confondre amb l'ambientació d'un malson. A través d'aquests escenaris, avancen la jove parella de protagonistes, que estrenyen llaços d'amistat i germanor a cada nou repte que superen. Aquesta relació entre els dos personatges és, precisament, la força que ens remou les emocions al llarg de les seves dues hores de duració, involucrant a l'espectador com si fos el tercer del grup. A més, el realitzador britànic utilitza la tècnica del pla seqüència; una tècnica caracteritzada per l'absència de talls en el metratge, que és, sens dubte, la manera més immersiva d'explicar una història. El tractament de la llum i les ombres, la bellesa, emoció i delicadesa de la música que acompanya, les interpretacions puntuals de grans actors britànics com Benedict Cumberbatch o Colin Firth, els petits detalls i un desenllaç trepidant, confirmen aquesta cursa contrarellotge com un exercici cinematogràfic de visionament obligatori per tot aquell amant d'aquest art.

Actes petits, per resultats grans. La màgia de 1917 rau en el perfecte camuflatge de la grandesa dins la subtilesa. Algunes de les grans gestes de la vida poden ser dutes a terme a partir de petites accions. En aquest cas, dos simples soldats poden salvar a un batalló sencer, amb el qual la balança es torni al seu favor per derrotar a l'enemic. Durant el seu trajecte podem veure en ells el terror, el cansament, la soledat, la frustració i l'estupidesa de tota una guerra. Podem veure què és l'amistat, la companyonia, el deure, la responsabilitat i la pèrdua. En aquesta delicada odissea a través de les trinxeres, podem veure reflectides moltes de les característiques que ens defineixen com a persones. Obra mestra.

PLATAFORMA: AMAZON PRIME VIDEO

Bèl·lic / Drama

Dir: Sam Mendes

Regne Unit, 2019