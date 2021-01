El cas de Banaz Mahmod va estremir el món el gener de l'any 2006 i va posar-lo en alerta d'una realitat que molt sovint passa massa desapercebuda als informatius. Aquesta noia de 20 anys d'origen kurd va ser assassinada al sud de Londres per ordre de la seva família després que marxés del seu país per fugir dels reiterats maltractaments i abusos del seu marit. La noia havia refet la seva vida a Gran Bretanya i havia iniciat una relació per elecció, però la seva família considerava que era una traïció als seus principis morals i religiosos. La sèrie Honor, estrenada aquesta setmana a Filmin, posa el focus en aquest cas, i més concretament, en la tasca dels cossos policials per aclarir d'on va sortir l'ordre d'assassinar la noia. Va ser un procés molt llarg, ple de pistes equívoques i testimonis confusos, que va posar al descobert una pràctica que fins aquell moment no havia estat mai a la primera línia de l'opinió pública. Formada per dos episodis d'una hora de durada, Honor és una aproximació molt metòdica a la tasca dels investigadors, però pel camí s'assegura de tenir esperit de denúncia per aconseguir que la veu de la víctima continuï essent escoltada per acabar amb xacres com aquesta.

La minisèrie és molt britànica, en el millor sentit de l'expressió. Hi ha molta atenció al detall, els diàlegs són molt més importants que l'acció, i els personatges estan explicats des d'aspectes més íntims que no professionals. Es nota que entre bastidors hi té professionals com el director Richard Laxton, que ja havia demostrat la seva capacitat per hibridar drama i thriller a títols recents com Mrs. Wilson.

Un altre al·licient és la presència de la gran Keeley Hawes, una magnífica actriu que gaudeix d'una renovada popularitat gràcies a l'èxit de Bodyguard però que portava molts anys de bones interpretacions a sèries com Los Durrell o Line of duty. Per cert que Hawkes també és una de les productores de Honor i segurament qui s'ha d'endur el mèrit que el cas hagi acabat essent objecte d'una sèrie tan ben explicada i resolta. Al seu costat destaquen les aportacions de bons secundaris com Ahd Kamel, Waj Ali, Moe Bar-El, Rhianne Barreto, Angela Bull, Fisun Burgess, Alexa Davies, Graeme Hawley, Robby Haynes, Michael Jibson, Ella Kenion, Buket Komur i James Leon.