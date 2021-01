«Tu hijo»: Desconnexió entre pares i fills

Un noi queda en estat vegetatiu després d'una brutal pallissa. El seu pare, un refutat doctor, emprèn la senda de la venjança en veure que la justícia no actua contra els culpables.

La pel·lícula la firma el director andalús Miguel Ángel Vivas, un dels cineastes que, considero, és dels més talentosos del panorama espanyol. El realitzador es mou molt bé en el terreny del thriller fosc i violent i, si bé és cert que la seva filmografia compta amb treballs que no han aconseguit l'èxit desitjat, es pot dir que quan se centra en aquest gènere el resultat sol ser notable. (Recomanable, també, el seu film "Secuestrados", 2010). Sota aquesta batuta agafa el pes de la narració l'incommensurable José Coronado, que ens regala una altra actuació excel·lent per la qual va ser nominat als Goya i als Feroz, entre altres. L'actor aconsegueix que l'espectador comparteixi la desgràcia i la frustració del seu personatge, fent-lo qüestionar i jutjar les seves decisions com si un mateix les estigués prenent, justificant el títol de l'obra. Acompanyant a aquest talentós i respectat doctor al qual dona vida l'actor, ens mourem a través dels barris de Sevilla, on la narració es passeja pels diferents estaments socials de la ciutat, retratant als personatges i la seva manera de moure's per la vida. La intriga està ben treballada en una trama angoixant que, a mesura que avança, anirà deixant entreveure tots els matisos del succeït. La sorpresa està assegurada.

El film aprofita l'ocasió per fer visible el mur de silenci que s'alça entre els joves i els adults d'avui en dia, situant cada un dins caselles plenes d'estereotips de conducta actuals, que mostren la desconnexió desesperançadora existent entre els dos grups. També s'ocupa d'igualar classes socials a través de l'infortuni, fent veure la realitat òbvia arrelada al fet que una desgràcia com la que ens ocupa, és una desgràcia per rics i pobres. "Tu hijo" ens mostra com l'amor per la família, o pels més propers, pot anteposar-se a la llei, a la justícia i a l'honorabilitat, anul·lant l'ètica i l'objectivitat i cegant a l'individu de qualsevol altre punt de vista. Generarà debat.



Plataforma: Netflix

Thriller / Drama

Director: Miguel Ángel Vivas

Espanya, 2018