La vida continua (cantant)

La extraordinaria playlist de Zoey ens va animar l'estiu pandèmic per molts motius. El primer de tots és perquè aquesta sèrie, sobre una noia que treballa en publicitat a qui un accident dona el «poder» de veure els pensaments aliens com si fossin números musicals, és exactament la finestra que necessitàvem en moments de restriccions i incerteses. És una comèdia lluminosa i divertida, però no renuncia a mostrar el costat més amarg de les coses. Per tant, ens situa en el punt mitjà que va de la constatació que la vida no és perfecta a la necessitat de somiar amb què hi ha una altra manera de veure-la. També hi feia la seva selecció musical i les seves esplèndides coreografies: a les escenes de ball s'hi nota la mà de l'equip de La La Land, i totes les fugues oníriques de la protagonista estan resoltes amb molta gràcia. I finalment hi ha la seva actriu principal, Jane Levy, que treu molta punta a la seva condició d'antiheroïna romàntica. En aquesta sèrie hi ha clixés, però es posen en escena amb una deliciosa distància irònica; hi ha moments que busquen la llagrimeta, però és impossible no empatitzar amb els conflictes quotidians de Zoey. Per sorpresa de tothom, només ens hem hagut d'esperar uns pocs mesos per a començar la segona temporada, que va arribar dimecres a HBO i anirà estrenant un episodi per setmana. De ?moment, a la IMDB només en consten cinc en producció, però el més ?probable és que arribin als dotze que va tenir la primera temporada.

Es fa difícil explicar l'argument de la segona temporada sense caure en espòilers per a aquelles i aquells que no hagin vist la primera, i més concretament el seu darrer i esplèndid episodi. El que sí es pot dir és que Zoey, necessitada d'una desconnexió, passa força temps lluny de casa i dels seus i, quan torna, s'adona que han canviat més coses de les que mai s'hauria pensat. Així, mentre continua gestionat com pot l'evidència que ha de veure els pensaments dels altres en forma de números musicals, prova de trobar de nou el seu lloc al món. Això passa, per descomptat, per aclarir d'una vegada per totes quina relació vol amb Max, el seu millor amic. Aquesta segona temporada té el difícil repte d'obrir arcs narratius que estiguin a l'altura de la primera: per motius obvis que millor no comentar, una de les trames principals difícilment continuarà, i per tant s'ha de trobar una nova font de conflicte dramàtic que ajudi a fer evolucionar la protagonista. També és veritat que aquí, com que ja ens tenen guanyats, no ho tenen complicat per tornar a divertir-nos, i més assumint que la sèrie segueix comptant amb el mateix equip tècnic i artístic. Al costat de Levy destaquen Lauren Graham, Skylar Astin, Alex Newell, Jenina Moreno, Lisa Marie Anderson, William W. Barbour, Adam Beauchesne, Jessica Bozzo i Mary Steenburgen.