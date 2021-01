Adeu, Monturiol

El més destacable de la proposta col·lectiva (un projecte gestat per la també artista Pilar Farrés fa més d'una dècada) que actualment es pot veure a la Casa Empordà de Figueres és la seva capacitat per explorar, mitjançant multitud de mirades, diferents aspectes d'allò que podríem anomenar l'arxipèlag Monturiol.

Immersió, com el seu nom indica, és un viatge a les profunditats abissals de la creació realitzat per una heterogènia col·lecció de personalitats que anirien des de la sensibilitat abstracta d'una Assumpció Mateu (el sentiment oceànic descrit per Rolland pren cos a la seva pintura), passant pel materialisme poètic d'un Xavier Escribà, fins a la contundència física de diferents treballs escultòrics i de naturalesa més instal·lativa. Per entendre'ns: a la Casa Empordà hi ha cap a trenta versions de Monturiol.

Doncs això: darrer cap de setmana per veure una molt bona col·lectiva amb moments impagables.