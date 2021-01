Aire pur entre estanys

La riquesa natural i paisatgística dels aiguamolls de l'Empordà està fora de dubte. Aquesta zona humida està considerada una de les reserves on es concentren en diferents períodes el major nombre d'espècies animals de tot Catalunya. Passejar tranquil·lament per les seves 4.722 hectàrees de terreny és possible a través de nou rutes que faran les delícies de tots els seminaristes.

Es calcula que els aiguamolls de l'Empordà serveixen de refugi per a més de 300 espècies d'aus com cigonyes, ànecs, flamencs, perdius, corbs... que es poden admirar des dels diferents punts i miradors situats al llarg del parc. Tots els recorreguts són aptes per a qualsevol edat. Només cal estar provist d'un bon calçat, uns binocles, una càmera de fotos per immortalitzar certs moments i seguir en tot moment les normes i els itineraris marcats. A partir d'aquí podem fer fins a nou itineraris.

El primer itinerari va de Cortalet a mas del Matà. Consta de 2,5 km, pot realitzar-se a peu i és accessible en cadira de rodes. Un recorregut molt curt però intens en el qual admirar gran part dels hàbitats i ocells del parc en 5 observatoris: Quim Franch, Gantes, Daines, Pallejà, Closa del Puig-estanci del Matà i mas del Matà. La segona ruta va de mas del Matà a a les llacunes costaneres o llaunes. Consta de 2,3 km i també està adaptat per a cadira de rodes. Transcorre per la franja litoral del parc. Dels seus 5 observatoris destaca l'altíssima torre de Senillosa. Els altres quatre són: Closa del Puig, Gall Marí, Bruel i la torre de la platja del Matà. El tercer itinerari és el tercer més llarg i es fa al voltant de la Reserva Integral de les llaunes. Pot fer-se a peu o amb bicicleta i transcorre per una franja litoral amb vegetació gairebé intacta de sòls arenosos i salins. Té diversos observatoris dels quals destaquen el d'Aguait de la Roguera i el de la platja de Ca Menges. La quarta ruta va del Cortalet als estanys Europa, té 4 quilòmetres, pot fer-se a peu i amb ?bicicleta, i enllaça dos aiguamolls i una plana agrícola, recorrent en la seva part final els estanys Europa, d'origen artificial, per concloure en el pont de fusta per als vianants sobre el riu Muga. També atresora altres 6 miradors: Quim Franch, Roncaires, Túries, Miloques, Capons i Bernat de Berriach.

L'itinerari més curt és el cinquè el que té només 1,5 quilòmetres i es pot fer a peu o en bicicleta. Transcorre pel marge esquerre del riu i el més destacat és la gran diversitat de flora, especialment les orquídies, i el bosc de ribera. Tot això, en les proximitats de Sant Pere Pescador. La ruta de Vilaüt, consta de 2 km, a peu o amb bicicleta, per aquesta llacuna que té la seva major esplendor en l'època de floració dels lliris grocs i els ranuncles, que coincideix amb l'arribada dels ocells estivals. El més destacat és el seu observatori, primer que es va construir a Catalunya per a l'observació d'ocells, el 1983. L'anomenat itinerari literari va des del mas de Matà al Cortalet, té 2,5 quilòmetres i és un passeig més poètic que natural a l'empara de textos triats entre l'obra de Maria Àngels Anglada, en una desena de recessos o pauses, segons cada temàtica.

La coneguda com a ruta dels estanys és circular, de Castelló d'Empuúries a Palau-saverdera. La més llarga, amb 32 km, i recomanable amb bicicleta. Al marge dels seus variats ecosistemes naturals permet admirar dos de les ermites més antigues del parc: Sant Antoni i Sant Joan del Erms. El punt d'origen i final és el Cortalet (Centre d'Informació del parc).

I finalment, l'itinerari natural del Fluvià, també circular per la ribera sud del riu. Consta de 8,6 km, a peu o amb bicicleta (el més recomanable). Amb inici i final de Sant Pere Pescador, voreja el marge dret del riu, condueix a la seva gola i a la zona de dunes de la platja. Des d'aquest itinerari es pot observar l'illa de Caramany.

Tot plegat es tracta d'un programa d'itineraris perfectament senyalitzats i fàcils de fer. Podem escollir qualsevol època de l'any per fer una ruta per aquest gran paratge natural de les comarques gironines.

Més informació sobre els aiguamolls i tot el que podem fer a la zona de Roses es.visit.roses.cat i aiguamollsdelemporda.cat.