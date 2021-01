El destí de Jericho

La primera temporada de Servant tenia un balanç positiu perquè aconseguia regalar-nos unes quantes escenes de suspens per al record, a banda de comptar amb alguns dels girs de guió més retorçats i malèvols que hem vist darrerament. Però acabaven essent dues sèries: en una, la millor, era la que s'hi notava la influència del productor (i director d'alguns episodis) M. Night Shyamalan, capaç de fer terrorífic qualsevol element de la quotidianitat en capítols de només 30 minuts; a l'altra, molt i molt irregular, es prenien algunes decisions argumentals discutibles i a vegades semblava més una presa de pèl que no un conte de terror. Veurem quin és el balanç de la segona temporada que comença avui, que Shyamalan ha situat en un context més sobrenatural (això s'intuïa, per cert, al magnífic final de la primera temporada) i que s'emetrà amb la tranquil·litat de saber que Apple, la plataforma que l'ha fet possible, ja l'ha renovat per a una tercera.

Servant reprèn l'acció exactament on la deixava la primera temporada, amb Jericho essent segrestat pels seus misteriosos pretendents i el matrimoni Turner buscant desesperadament la manera de localitzar-lo. Mentrestant, la trama posa el focus en la mainadera Leanne, de qui descobrirem detalls inesperats i fins a quin punt era conscient del que pretenien fer els seus suposats parents. Coneixent Shyamalan i el seu equip no es pot donar res per sobreentès, però veient els (breus) avenços de la segona temporada queda clar que s'insisteix a apostar per les atmosferes de mal rotllo, el to hereu de La semilla del diablo i unes ganes immenses de deixar l'espectador amb la boca oberta endinsant-se en el que hi ha de sinistre en allò que tenim més prop. De fet, de moment el millor de Servant ha estat la seva capacitat per demostrar-nos que no estem segurs a casa nostra, un dels temes fonamentals de la filmografia de Shyamalan. A la segona temporada de Servant hi repeteixen Lauren Ambrose, Rupert Grint, Toby Kebbell, S.J. Son, Jeffrey Mowery, Erinn Anova, Sarah Biermann, Ronald Melton Braxto i aquest gran descobriment que és Nell Tiger Free. Com ja va passar amb la seva predecessora, aquesta temporada estrena avui el primer episodi i els nou restants aniran arribant cada divendres.