La humanitat en perill

Netflix produeix grans pel·lícules, però també estrena alguns títols que no passen el tall, i que no tenen altra funció que vestir un tràiler d'impacte per ser l'opció preferencial del cap de setmana del seu debut. És el cas de A descubierto, que apuntava a una pel·lícula de ciència-ficció espectacular sobre un món en què les incursions militars depenen de les màquines. Espectacular ho és, i les escenes d'acció estan ben executades (el seu director, Mikael Håfström, havia donat indicis de domini del gènere a Plan de escape i a la sèrie Moscow Noir), però té un dels guions més simplistes i obvis que s'han vist darrerament en una pantalla, gran o petita. Ara bé, si el que es busca és una evasió sense grans complicacions pot complir la funció perfectament, encara que sigui per riure's dels seus diàlegs o jugar a detectar-hi la seva infinitat de referències a d'altres títols del gènere.

L'acció de la pel·lícula se situa en un futur proper en què la humanitat viu pendent d'un gran conflicte als Balcans, on la guerra s'ha tornat més crua que mai per l'ús de robots armats al cap de batalla. El protagonista d'aquesta història és Harp, un pilot de drons que és degradat per l'Exèrcit quan pren una decisió que acaba amb la vida de dos soldats. Ell la va prendre per salvar la resta del batalló, però els seus superiors no toleren que pensés pel seu compte. El seu càstig és servir a les ordres del Capità Leo, un dels primers androides que ha estat reconegut com a militar en actiu i que està obsessionat amb capturar el líder de les guerrilles. Per aquest motiu, una de les seves primeres missions conjuntes és fer una perillosa incursió en territori enemic. Però Harp no triga a adonar-se que hi ha alguna cosa que se li escapa. Els efectes visuals són solvents i la música de Lorne Balfe arregla algunes coses, però en termes generals A descubierto peca de recórrer a llocs massa comuns i a creure's que descobreix la sopa d'all amb alguns girs narratius que es veuen de lluny.

El repartiment de la pel·lícula està encapçalat per Anthony Mackie, Damson Idris, Emily Beecham (el seu personatge és, de llarg, el més aconseguit de la funció), Michael Kelly, Henry Garrett, Velibor Topic, Elliot Edusah, Adam Fielding, Reda Elazouar i el sempre efectiu Pilou Asbæk, el Kasper Juul de la sèrie Borgen.