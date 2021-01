Quilòmetres de sensacions

Cada metre de la vall de Ribes és un encant. Almenys així ens ho diuen. Doncs imagineu-vos cobrir alguna de les seves rutes de senderisme. Són una autèntica via de sensacions pels amants de les caminades en un indret de muntanya que ens ofereix moltes oportunitats. Des de la web de la vall de Ribes podem consultar tot el llistat de rutes de senderisme a banda d'altres activitats de muntanya relacionades amb l'esport i l'aventura. En aquest sentit, els seus responsables ens asseguren en la seva presentació que «el senderisme és l'activitat estrella d'entre totes les que es poden fer a la vall de Ribes. La més buscada. La més valorada. I és que vestir-se còmode i sortir a passejar per una ruta durant uns quants quilòmetres plens de color, paisatges, història i aire pur sona massa bé, però a la vall de Ribes és una realitat».

Només ens calen uns consells, equipar-nos bé amb roba adequada a cada estació de l'any i sortir a gaudir per alguna de les seves rutes. La vall de Ribes amaga moltes possibilitats i ofereix un encant pràcticament únic.

Podem consultar la web de la vall de Ribes per fer-nos una idea de les possibilitats que tenim per sortir a caminar. En aquesta zona del Ripollès el senderisme el defineixen amb aquestes paraules: «El senderisme a la vall de Ribes és així: la ubicació dels pobles, l'aigua dels rius, la natura, els boscos, la presència de muntanyes i valls, de cultura romànica i innumerables atractius més que fan de totes les rutes una opció més que desitjada a qualsevol època de l'any».

Les opcions que tenim sobre el terreny són diverses, ja que podrem triar rutes que es poden fer en 60 minuts o en 10 hores. Podem escollir la ruta que més s'ajusti a la nostra preparació. Tenim 17 rutes perfectament marcades. Per exemple, podem fer la ruta del camí antic que uneix Ribes de Freser amb Pardines, la ruta de les mines, l'itinerari que va des de Ribes de Freser fins a les Roques Blanes, la que arriba fins al refugi situat al Pla d'Erola i el sender que condueix des de Ribes fins a la muntanya del Taga, un dels cims més emblemàtics de la comarca del Ripollès. L'oferta de senders inclou l'ascensió al Puigmal, cim també molt destacat entre els amants a les caminades de muntanya. I per conèixer també de primera mà el patrimoni industrial hi ha una ruta que passa per les centrals hidroelèctriques.

En el web trobarem una fitxa molt detallada amb tota mena d'informació molt interessant i útil i a tenir en compte abans d'iniciar qualsevol ruta. En aquest sentit, es detalla la durada, la distància en quilòmetres, l'altura màxima de la ruta, el desnivell acumulat tant de pujada com de baixada, els municipis que trobarem o també la dificultat. Així, el caminador sap perfectament quin és el sender que s'ajusta més a la seva preparació física. Moltes vegades amb aquesta informació s'eviten molts problemes quan fem una sortida a la muntanya.

A la web de la vall de Ribes trobarem també informació molt precisa per fer rutes en bicicleta de muntanya, especialitat que té molt seguidors. Es tracta d'itineraris i rutes realment espectaculars. Es poden fer excursions en dues rodes que trobarem detallades a la web. En aquest sentit una de les propostes que ens fan és fer la ruta en BTT a Ribes de Freser. «És per a usuaris avançats (atenció, pot ser un repte fins i tot per als més experts. Surt del Pavelló poliesportiu de Ribes de Freser i és coneguda com la Volta a la Vall de Ribes ja que passa prop de Campelles, Queralbs i Pardines abans d'acabar al centre administratiu i econòmic de la vall».

Una segona ruta és la de Pardines. La informació que es donen ens assegura que és de dificultat avançada i de surt del poliesportiu de Vilallonga del Ter. «Es desplega per les muntanyes que separen aquesta població de Pardines, fins on s'arriba, més o menys, a la meitat de la ruta. Insistim: no són rutes fàcils, tot i que si en vols fer alguna, recomanem que no sigui la primera vegada sobre rodes», donada la seva dificultat. Aquestes dues rutes són les que estan més senyalitzades i les que tenen més adeptes i seguidors però n'hi ha molt més que es poden fer i que es poden improvitzar.