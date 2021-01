Coherence: El gat de Schrödinger

El pas d'un cometa pel costat de La Terra causa que un sopar entre amics es converteixi en una sèrie d'esdeveniments paradoxals que portaran al límit la coherència i la comprensió de tots.

Coherence és un d'aquells films low-cost que ens demostra la importància de les bones idees i l'enginy per sobre del pressupost. El director Ward Byrkit utilitza la teoria del gat de Schrödinger per explicar-nos una història, de caràcter teatral, rodada a casa seva amb vuit actors, on les paradoxes de la física quàntica afloraran per fer-nos ballar les idees i trontollar els fonaments de la nostra poc explotada intuïció envers les despreocupades lleis físiques de l'univers.

La pel·lícula s'espavila a passar per un inici, en forma de presentació, que podria resultar tediós, per introduir el thriller i la ciència-ficció tan ràpid com pot, i començar, a partir de llavors, a caminar per una fina línia, com el funambulista sobre la corda, intentant mantenir en tot moment un equilibri cuidat amb intel·ligència per tal que la història no es descontroli i acabi convertint-se en el que alguns podrien concloure com "una anada d'olla".

Els personatges emprendran la senda de la comprensió a través d'una trama, que es torna més enrevessada a cada minut que passa, amb la que haurem de tenir ben sintonitzada la concentració per tal que no ens expulsi de la pel·lícula. El director s'ocupa que això no ens costi gaire esforç, fent comprensibles, amb certa rapidesa i simplicitat, conceptes que no estan a l'abast de qualsevol ment, i acompanyant l'argument amb una intriga, amb tocs discrets de terror, que farà del suspens el principal fil conductor del film. La narració també està adornada amb les clàssiques relacions i problemàtiques entre personatges a manera d'ajuda a l'espectador; ja que podem aprofitar aquests espais per ordenar i debatre els conceptes exposats fins al moment, donat el poc interès que generen.

Coherence és, en conclusió, un experiment científic portat al món cinematogràfic mitjançant un thriller efectiu i modest, que s'ocupa de divulgar la teoria sobre la qual està basat (sense que sigui aquesta la seva prioritat), de forma atractiva i accessible.



Thriller / Ciència-ficció

Dir: James Ward Byrkit

Estats Units, 2013

Amazon Prime Video / Filmin