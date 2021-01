Per les Gavarres amb rucs

De manera ben pausada i original podem endinsar-nos al massís de les Gavarres i ho podem fer acompanyats d'un ruc. En Poniol, la Servera o l'Alzina són alguns dels rucs que ens poden guiar en aquesta ruta i posar-nos en contacte amb el medi natural de manera respectuosa. Aquesta ruta, que porta el nom de «Rucs de les Gavarres», ofereix una àmplia oferta de rutes guiades de senderisme que transcorren per la zona de Romanyà de la Selva enmig de corriols i camins d'una gran bellesa natural i paisatgística.

Ho podem fer amb algun d'aquests rucs de càrrega que han adquirit un gran protagonisme i que fan un gran treball per exemple en la neteja del sotabosc, una mesura imprescindible per reduir el risc d'incendi forestal. Les Gavarres són la joia dels boscos gironins i un element a preservar. La neteja del sotabosc resulta imprescindible per mantenir uns boscos nets i sanejats.

Accendint a www.rucsdelesgavarres.cat trobarem detallada tota la informació necessària per fer alguna de les rutes. Segons expliquen els organitzadors, aquesta nova iniciativa no és únicament pel públic adult. Els més petits segur que gaudiran al màxim d'aquesta aventura ja que pels menors de 10 anys l'atractiu afegit és que poden fer l'itinerari damunt del ruc.

La ruta més curta segons expliquen és l'anomenada la font dels Arbres i permeten al visitant descobrir zones com les ruïnes del mas Sala, la castanyeda d'en Llac i la mateixa font dels Arbres, que dona nom a l'itinerari. Són espais i indrets amagats dins del cor de les Gavarres però que són perfectament assequibles per a totes les edats, ja que la ruta fa 4 quilòmetres i no té desnivells considerables. Amb una hora i mitja, segons expliquen els promotors de les rutes, es pot completar el camí.

La segona ruta porta el nom de la font Josepa. En aquest cas ja són 7 quilòmetres i sí que ens podem trobar algun desnivell. Està pensada per a famílies i per a gent que ja està acostumada a caminar. Durant l'itinerari descobrirem paratges com la barraca d'en Furroi, la roca Grossa, la cista d'en Roquet i la font Josepa. Una tercera ruta és la que porta el nom d'El Verneda. Aquí la distància a recórrer ja arriba als 10 quilòmetres i la seva durada se situa entre les 3 hores i mitja i les 4 hores. Passarem per la part alta de la riera i acompanyats dels nostres rucs descobrirem la vegetació que hi ha en indrets com els camps de can Bota o el refugi del Roquetal. En aquest punt faríem una aturada per recuperar les forces. De fet, aquest itinerari ja representa una major dificultat i des dels organitzadors ens adverteixen que no és recomanable per a les persones que no estan acostumades a caminar.

I la quarta ruta és la més llarga amb una durada de 7 hores i un recorregut de fins a 14 quilòmetres. Pasarem per pistes i corriols amb fortes pendents i desnivells però arribarem fins a un dels punts més icònics de les Gavarres, el dolmen del Puig d'Arques. També coneixerem les fondalades dels rius Daró i la Verneda i el refugi del Roquetal on es fa una parada i es dina tots plegats. En aquest cas, aquesta ruta no està aconsellada per a menors que no estan acostumats a caminar.

Les rutes estan pensades per a grups de 15 persones, disposen de guia i amb l'acompanyament dels rucs que seran qui portaran les motxilles. Rucs de les Gavarres també ofereix el Roquetal com a refugi forestal per fer-hi diverses activitats com poden ser reunions, cursos, presentacions literàries, reunions familiars... es tracta d'una masia amb una llarga història construïda el 1797, restaurada fa 20 anys i que té la la particularitat que no disposa de llum elèctrica: s'il·lumina amb espelmes i quinqués el que encara fa més especial la seva estada. Es va mantenir gràcies a l'activitat bosquetana.A www.rucsdelesgavarres.cat es pot trobar tota mena d'informació d'aquesta iniciativa de turisme promoguda per Aleix Monguillot i que pretén donar a conèixer el massís de les Gavarres pels seus senders i descobrir els seus productes com la mel. També és una excel·lent oportunitat per conèixer com es treballa en la recuperació del ruc català i la seva importància en la conservació dels boscos.