Amigues per sempre

Katherine Heigl va començar la seva trajectòria convertint-se en una de les actrius adolescents més prolífiques de la seva generació. Tant aviat la veies en comedietes juvenils com en pel·lícules tan atrevides com La novia de Chucky. Gràcies a Anatomia de Grey va fer el salt a l'estrellat adult i va voler convertir-se en la nova reina de la comèdia romàntica. De fet, va estar a punt d'aconseguir-ho, però la seva fama de difícil (sobretot a partir del moment que va començar a exercir de productora, amb unes exigències que, segons les males llengües, ratllaven el deliri) la va forçar a una reinvenció. Ara sembla que la televisió torna a ser el seu mitjà habitual. Després d'estavellar-se amb aquella imitació de Homeland que era Asuntos de estado i amb la intriga judicial de Duda razonable (que no va ni acabar d'emetre la seva primera temporada als Estats Units), va mig redimir-se amb la darrera temporada de Suits, on finalment demostrava que, a més de controvertida, també és actriu. I ara podria podria tornar definitivament als seus dies de glòria amb Firefly Lane, una sèrie dramàtica que acaba d'estrenar Netflix i té tota la pinta d'erigir-se en un dels grans èxits d'aquest mes.

Basada en una sèrie de novel·les, les protagonistes d'aquestes sèries són Kate i Tully, que són amigues des de petites malgrat que són molt diferents: una era la més popular i simpàtica de l'escola, mentre que l'altra sempre ha estat tímica i introvertida. Però això no ha impedit que totes dues es conjurin quan les coses van maldades. Ara, quan ja han fet els 40, es troben havent de fer front a una tragèdia que posarà a prova els fonaments de la seva amistat.

Creada per Maggie Friedman, aquesta sèrie de deu episodis no és cap meravella des del punt de vista formal (evoca, a vegades en excés, la narrativa dels telefilms de sobretaula), però és molt interessant com explora la intimitat de dues dones amb tants matisos. En aquest sentit, el millor de la sèrie són les seves actrius, Heigl i Sarah Chalke, que ha tingut una trajectòria molt interessant en televisió des que la vam veure d'adolescent a Roseanne. Al seu costat, Beau Garrett, Roan Curtis, Ben Lawson, Alissa Skovbye, Yael Yurman, Jon Ecker, Paul McGillion, Chelah Horsdal i Brendan Taylor.