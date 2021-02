«A poc a poc, vull arribar a viure de la meva música»

Ja ha sortit a totes les plataformes digitals el primer EP de l'artista Ariadna Vieyra, 22/15, «fet amb molt de carinyo. Quan l'escolteu, estareu escoltant un trosset de mi» assegura la jove rosinca, que acaba de complir la majoria d'edat. Compon les seves pròpies cançons des que tenia 12 anys i l'any 2018 va participar en el programa La Voz Kids, on va quedar semifinalista i va ser una de les veus que va participar en l'últim disc de La Marató de TV3.

Majoria d'edat i primer treball discogràfic. Com està vivint aquest moment?

Ara mateix, estic estudiant a Taller de Músics de Barcelona un curs pont per estudiar el Grau Superior. He triat dedicar-me professionalment a la música i aquest primer treball em fa molta il·lusió.

Fruit de molta feina i molt esforç.

Sí, i molt de temps també. Vaig conèixer el meu productor l'octubre de fa dos anys. Vam començar a treballar llavors i vam fer dues cançons abans que passés tot això del coronavirus. El projecte es va parar una mica perquè jo estava a Roses i no podia anar a l'estudi, que és a Sabadell. Fins a finals d'octubre passat no vam acabar de gravar-ho tot. Però haver pogut treballar amb la productora Ten Produccions és brutal. Són fantàstics.

Quan va escriure les cançons?

La majoria de les cançons ja les tenia escrites, menys una que vaig acabar de fer el mes de juny de l'any passat. El treball té quatre cançons en anglès i d'aquestes, dues s'han traduït al català. Vaig començar a compondre quan tenia dotze anys. Una de les que apareixen en aquest EP la vaig escriure quan tenia quinze anys i les altres tres, amb disset.

De què li agrada parlar?

En totes les cançons de l'LP parlo d'experiències i coses que m'han passat. Una de les cançons Made to be perfect parla del perfeccionisme portat a l'extrem. Jo soc una persona molt perfeccionista. Sempre dic, si ho faig, ho faig bé, i si no, no ho faig. Però això portat a l'extrem no és bo i és el que explica la cançó. Hi ha dues cançons més que parlen d'un desamor: Ell no és tu i He's not you les vaig escriure el juny del 2019 i també hi ha Holding on, que vaig escriure un any més tard. M'agrada perquè es veu molt l'evolució entre una i altra perquè plasmo la maduresa del meu propi pensament. Finalment, en un altre dels temes, Rise like the dawn, parlo d'on jo volia arribar i el que jo idealitzava que era estar bé. S'ha afegit un rap al final de la cançó que vaig escriure quan ja estava més bé... va ser un procés molt bonic. Aquesta també s'ha traduït al català amb el títol Amunt com el sol.

En quin moment pren consciència que es vol dedicar al món de la música?

De petita vaig tenir una mica de pànic escènic que em va durar fins als quinze anys, però jo ja anava a parvulari i deia que volia cantar. D'una forma més real va ser l'any passat, quan vaig estar treballant amb la productora, però aquesta idea era un somni fins a l'any passat.

Considera que l'ha ajudat el seu pas pel programa La Voz Kids l'any 2018?

El que més em va ajudar va ser trobar la confiança en mi mateixa a l'escenari perquè abans no volia cantar davant de ningú i després de cantar en un plató això va canviar.

Se la defineix com una jove promesa del panorama musical català, una veu privilegiada.

No vull crear-me expectatives, només vull anar treballant. Jo estaria contenta només fent les meves cançons i podent-les cantar, sincerament. No sé què passarà, no m'agrada posar un objectiu molt gran. Vull objectius petits i anar-los complint a poc a poc per no perdre de vista el que vull, que és poder viure de la música. Si vull somiar molt gran, ja me'n vaig a pensar a aconseguir premis i en artistes internacionals.

La defineix algun estil?

No vull encasellar-me en estils concrets, perquè sé que al llarg de la meva vida m'agradaran moltes coses i voldré provar coses diferents. En aquest treball hi ha pop i cançons en català que semblen pop anglès en català.

Fa poc vam poder sentir les seves cançons a Roses.

Em va convidar un amic meu, l'Alberto del Puerto, i vaig actuar al Teatre de Roses. Vaig presentar les meves cançons. Ara la productora s'encarrega de fer la promoció del meu treball. En aquests moments els concerts són difícils, però he de trobar la manera que la gent conegui la meva música i a l'estiu confio poder fer bolos. Si algú desitja contactar amb mi ho pot fer a través de l'adreça de correu electrònic vieyradanes@gmail.com