«Verano del 84»: Aventures d'Estiu

Durant l'estiu de 1984, un grup d'amics de quinze anys assedegats d'aventures, investiguen a un veí que, creuen, és el culpable de les contínues desaparicions de nens succeïdes al seu barri.

La història transcorre en un barri nord-americà dels vuitanta, exposant una atmosfera i ambientació que, juntament amb el grup d'adolescents protagonistes, sempre han funcionat molt bé com a fórmula per atraure a l'espectador. Èxits recents, com l'aclamada "Stranger Things" o la revisió del clàssic d'Stephen King "It", han contribuït a fer que aquesta fórmula ressorgeixi de la mà d'un bon grapat de cineastes, enamorats d'Spielberg, els Goonies i la cultura pop, que l'utilitzen per explicar les seves històries. (No podria seguir escrivint si no mencionés, també, una de les pel·lícules reina d'aquesta temàtica: Cuenta conmigo, Rob Reiner, 1986).

La trama aconsegueix embolcallar-se dins una fina, però funcional, boira d'intriga al voltant de les desaparicions, fent que la narració flueixi agafada de la mà del nostre interès. Les peculiaritats de cada un dels amics aporten petites dosis d'humor que ajuden al bon funcionament dels diàlegs i la música dels vuitanta i els sintetitzadors adornen les escenes sense originalitat, però amb encert.

Si bé cal dir que en algun moment el ritme baixa i el film cau en clixés massa recurrents que no aconsegueixen fer-lo destacar més enllà del que és, el metratge, en general, es consumeix amb una agradable sensació nostàlgica, sostinguda per la màgia de l'amistat i el sentit de l'aventura, que remou els records d'aquells estius en els quals deixàvem de ser nens per convertir-nos en versions -suposadament- més madures de nosaltres mateixos, abandonant tots els avantatges que això implicava. Qui escriu aquestes línies no havia nascut a aquella època, però aquest flashback que la pel·lícula deixa a l'aire engloba totes les generacions, aflorant les sensacions de cadascú envers els seus meravellosos estius i fent-nos dibuixar un somriure al rostre.

El film culmina amb un final inesperat, atrevit i encertat, que fa guanyar al conjunt de la història i que mostra l'altra cara de la realitat de l'època.

Verano del 84

Gènere: Thriller / Aventures

Direcció: Anouk Whissell, François Simard, Yoann-Karl Whissell

Plataforma: Filmin

Canadà, 2018