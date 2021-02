L'hotel de la por

El nom de Joe Berlinger va saltar a la palestra de la pitjor de les maneres: amb un projecte abocat al fracàs. Es tractava de la seqüela de The Blair Witch Project, que renunciava a l'estètica del found footage en benefici d'una narrativa més convencional per incidir en els orígens de la llegenda i fer un homenatge al cinema de terror dels anys 70. No era una pel·lícula del tot menyspreable, perquè com a mínim intentava fer alguna cosa diferent respecte a la seva predecessora, però va impedir que Berlinger entrés amb bon preu en una indústria que aleshores no anava sobrada d'autors del gènere. La paradoxa és que aquest cineasta va punxar renunciant al que li ha acabat donant prestigi. Gràcies a sèries documentals com Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills i Las cintas de Ted Bundy s'ha acabat convertint en un dels grans noms del True Crime, i més concretament dels molts que estrena Netflix. Ara Berlinger torna a la càrrega amb Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil, que al llarg de quatre intensos episodis es dedica a investigar una de les cròniques negres més inquietants dels darrers anys.

La sèrie parteix de la desaparició i mort de l'estudiant canadenca Elisa Lam. La noia, que estava de turisme per Los Angeles, es va esvair misteriosament i el seu cos va aparèixer uns dies més tard dins de la gran cisterna d'aigua de l'Hotel Cecil. És aquest escenari el que acaba agafant pes als episodis, ja que Berlinger i el seu equip alternen el cas de Lam, ple de llacunes i decisions inexplicables de la víctima, amb l'explicació de la llegenda negra que hi ha al voltant de l'establiment, que al llarg dels anys ha acumulat morts estranyes i marcades per nombrosos interrogants. Com sempre passa a les seves sèries, el muntatge és molt hàbil i s'hi creen unes atmosferes realment pertorbadores des del primer fins al darrer pla. Un dels trets característics de Berlinger és que mai no juga a la simple especulació sensacionalista, sinó que aposta per buscar i mostrar el màxim de dades possible. És per això que quan portes mig capítol ja tens clar que l'Hotel Cecil mereix figurar sense manies a l'antologia de cases de la por modernes. El proper mes de març Berlinger estrenarà un altre True Crime; Confronting A Serial Killer, centrat en l'assassí en sèrie Sam Little.