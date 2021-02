La millor botifarra d'ou és gironina

En circumstàncies normals ahir diada de Dijous Gras moltes localitats gironines haurien donat també el tret de sortida al carnaval. Aquest any, per raons òbvies per l'alerta sanitària no serà possible, però això no ens ha d'impedir poder degustar alguns aliments típics d'aquesta època. Un d'aquests ingredients que associem al carnaval i que es consumeix el dia de Dijous Gras és la botifarra d'ou.

A la ciutat de Girona tenim un autèntic especialista en la matèria que acaba de ser designat com l'autor de la millor botifarra d'ou de Catalunya. Es tracta de Xavier Alemany amb parada de carnisseria al Mercat del Lleó de Girona i obrador a Banyoles. El concurs de botifarra d'Ou Artesana celebrava enguany la seva sisena edició amb l'objectiu de voler reforçar el valor dels productes artesanals i del comerç de proximitat. No tenim carnaval però algunes tradicions es mantenen.

En aquest marc la Fundació Oficis de la Carn amb el suport de la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters han organitzat el concurs que enguany va rebre 62 propostes diferents de botifarres d'ou i 5 farcits de carnaval. En aquest sentit, des del Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les comarques gironines s'ha informat que pel que fa les botifarres s'han premiat la «Millor Botifarra d'Ou Artesana Tradicional» (35 botifarres participants) i la «Millor Botifarra d'Ou Artesana Singular» (27 botifarres participants).

El guanyador de la categoria botifarra tradicional Xavier Alemany va presentar una botifarra «fruit de la formació i millora constant de la recepta i que vol seguir l'essència de la tradició a partir de productes km 0».

El premi de la categoria botifarra singular va ser per Jaume Badia Verdeny de Badia Xarcuters de Tremp, i el millor Farcit de Carnaval va ser el de Valentí Fàbregas de Fàbregas Xarcuters de Barcelona.

Per a Sílvia Aliu, presidenta del Gremi de Carnissers i Xarcuters de Comarques Gironines «els carnissers i xarcuters artesans som mantenidors de productes de cultura gastronòmica amb productes del receptari català. Som productors locals, amb productes d'alt valor afegit creat amb les mans de l'ofici».

Des del gremi ens recorden que Dijous Gras, Jarder o Llarder, també conegut com el Dia de l'ou i el porc o Dia de la truita «és el tret de sortida de les festes de Carnaval arreu del territori català. Es tradició prendre botifarra d'ou en aquest dies a més d'altres semblants com la blanca o la negra. També és costum prendre truita de botifarra a l'hora d'esmorzar o per berenar i per postres la coca de llardons».

Les carnisseries i xarcuteries associades al gremi són conservadores i transmissores de la cultura gastronòmica del país, pel que aquests dies és fàcil trobar aquest producte als taulells, a més de receptes especials fetes amb llardons i altres ingredients típics de l'època.