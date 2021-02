Xoel López dona avui el tret de sortida a un ambiciós Guitar Bcn

El Guitar Bcn obrirà la porta avui a l'edició 2021 amb un concert de Xoel López al Palau de la Música. Serà la primera d'una seixantena d'actuacions que el festival programa fins a l'octubre, amb artistes estatals i catalans com Pau Vallvé, Judit Neddermann, Clara Peya, Mala Rodríguez, India Martínez o Coque Malla, al costat d'internacionals com Danny Ocean, Charlie Cunningham, Nouvelle Vague i Kevin Johansen. El certamen ha planificat concerts en espais com l'Apolo, Razzmatazz, Luz de Gas o el Palau Sant Jordi.

Sota el lema «Fes un play», el festival comença amb la presentació del nou disc de Xoel López, Si mi rayo te alcanzara. En la presentació de la programació ahir, López va recordar que l'actuació coincidirà amb el primer aniversari des que va fer l'últim «concert normal», malgrat que encara no podrà actuar amb tota la banda. «Cada vegada més gent s'anima a anar als concerts, que són espais segurs», va subratllar.

Clara Peya prendrà el relleu del certamen el 25 de febrer, a la sala Barts amb Perifèria, mentre Pau Vallvé oferirà tres passis (4 de març i un de doble el 7 de març, Barts), Marwán (6 de març, Barts), Iván Ferreiro (10 de març, Palau de la Música) i El Kanka (12 de març, Barts), són altres dels artistes confirmats.